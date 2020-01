La gente aprovechó las promociones bancarias para comprar regalos a los niños

Hoy es Día de Reyes Magos, fecha en la que por tradición, los chicos reciben regalos y se los agasaja.

La costumbre se basa en un concepto cristiano, que surge desde el nacimiento de Jesús, poco después de ser visitado por Melchor, Gaspar y Baltazar, Reyes Magos provenientes del Oriente, que le dieron valiosos regalos para aquella época: oro, incienso y mirra.

Esta fecha invita a agasajar a los más chicos y es por eso que las familias buscan hacerles un regalito. Es así que en los últimos días y ayer, especialmente, a pesar de ser domingo, varias jugueterías de nuestra ciudad mantuvieron sus puertas abiertas al público.

Con motivo de sumarse a la propuesta de los Reyes, abrieron por la mañana y también por la tarde-noche, en un día especial. Si bien la gente fue a comprar los regalos, no hubo tantas ventas como los días viernes y sábados, fechas claves de las promociones ofrecidas por tarjetas bancarias.

Al ser consultada por Democracia, Jacqueline, de la librería y juguetería Babilonia, manifestó: “Abrimos por la mañana, a partir de las 9 hasta las 13 y, por la tarde, desde las 16 hasta las 21”.

Explicó que para estas fechas muchos clientes decidieron adelantarse en las compras para aprovechar las promociones de las tarjetas, que daban hasta tres cuotas sin interés, viernes y sábado. “El Banco Provincia ofrecía el 30 por ciento de descuento el sábado; y Nativa, el 25 por ciento de descuento el viernes y el sábado. Es un acuerdo que se hace entre el comercio y el banco, cada uno asume un porcentaje y el cliente obtiene un beneficio total del 30 por ciento, en el caso del Provincia”, aclaró Jacqueline.

Cabe mencionar que Babilonia es una juguetería didáctica y tradicional, además de tener un importante sector de libros para niños y juveniles.

Al consultarle qué era lo que llevaba más la gente, dijo que estas fiestas eran “muy particulares” y que la gente buscaba algo pedido por los chicos. “Para las fiestas el chico pide, no es como en un cumpleaños en donde el mayor elige el regalo. Lo primero que se venden son los juguetes que están de moda, pero nuestro público es muy amplio. Vendimos todos los productos que teníamos, es decir, de todo un poco, tanto en Navidad como para Reyes”, comentó.

Hoy, Día de Reyes, la juguetería abrirá sus puertas en horario normal, desde las 8 hasta el mediodía y desde las 16.30 hasta las 8.30.

Mercedes, de La Reina Batata, al ser consultada por Democracia, explicó que el trabajo de ayer en la juguetería había sido bastante “tranquilo”, considerando la fecha.

“La gente adelantó las compras. En otros años, el último día estábamos ‘hasta las manos’ atendiendo. Pero con las promociones que hubo desde el 2 de enero se han adelantado las compras y, por supuesto, adherimos a las promociones de los bancos”, manifestó.

Agregó que incluso para Navidad ya la gente estaba comprando las promociones, ya que para Reyes quedaban menos días hábiles para comprar. “Puede ser también que las promociones para Reyes hayan sido comunicadas al público un poco tarde. Pero es lógico que el público las espere, por los momentos que estamos viviendo”, dijo.

Respecto a los juguetes más vendidos, explicó que “en una época había licencias que eran furor”, pero que actualmente, si bien había artículos por la promoción que tienen por televisión, Youtube, Instagram, redes a las que los chicos pueden acceder, no había nada muy puntual que pueda decirse que sea el juguete de la temporada. “Por supuesto siguen las ventas de las Valijas de Juliana, los bebotes, etc. que son clásicos, pero no hay nada especial para esta temporada”, acotó.