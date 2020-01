Las motos eléctricas cobran protagonismo en las calles de Junín: modelos y costos

Los altos costos asociados al mantenimiento de un auto dieron lugar a que muchas personas que hasta ahora no habían pensado en otro medio de transporte para el uso diario, cambien de idea. Así, las motos eléctricas fueron ganando terreno.

“Los triciclos eléctricos para discapacitados se están comercializando bien”, afirmó a Democracia, Eduardo Linguido, de “Linguido Motos”.

Estos modelos, impulsados por baterías en lugar de motores a combustión, están ganando terreno gracias a la mayor variedad de productos y, en particular, a un tema clave: la necesidad de más personas de reducir sus gastos mensuales. Más precisamente, los de lunes a viernes, como la nafta, mantenimiento del vehículo y el alquiler de una cochera.

Omar García, vicepresidente de Lucky Lion, compañía que en 2007 fue la primera en comercializar unidades 100% eléctricas en Argentina, aseguro: "Hace 8 años, los clientes que entraban a un concesionario no sabían qué era una moto de este tipo. Tras una larga explicación, el remate era: '¿Dónde está el tanque de nafta?'. No se entendía el concepto".

Hoy día, la situación es diametralmente opuesta: "Eso ya no sucede. El comprador sabe de qué se trata y entra al local con la decisión tomada y el modelo que le gusta". Y añadió que el ritmo de ventas ha venido creciendo sostenidamente en este último tiempo.

La empresa se caracteriza por ensamblar en el país las motos que comercializa, si bien la mayoría de las piezas son importadas, ya que no existe a nivel local producción a escala.

El cambio de oferta y demanda no es lo único que evolucionó en el país. También se avanzó en los tiempos de homologación, proceso que en sus inicios llevó varios años.

"En 2008 recurrimos al INTI y no sabían cómo definir estos modelos. Por ejemplo, los ítems de cilindrada y potencia quedan vacíos, entonces siempre fue un problema y no se llegaba fácilmente a la aprobación", reveló el ejecutivo.

Recién ahora el sistema comenzó a actualizarse. Según señalan los importadores independientes, hoy la respuesta de los organismos especializados en homologación es considerablemente más rápida.

En cambio, la traba a superar es la comercialización en cada provincia y ciudad, otro aspecto que hasta ahora retrasó el ingreso de las motos eléctricas de forma masiva. Al no pertenecer a una categoría de vehículos específica, se requiere que cada municipio reglamente la circulación, porque al tener un sistema de propulsión diferente, necesitan una autorización especial.

"Se deben hacer reglamentaciones con obleas especiales en cada ciudad, y de acuerdo a eso vamos extendiendo también el radio de venta. De eso depende en parte nuestro crecimiento", explicaron desde Lucky Lion.

Productos

Emuv y Lucky Lion son las marcas que pueden elegirse en el mercado local. Respecto de los modelos de Lucky Lion, su gama está compuesta por las nuevos Abstract y Abstract Litio; Dinamic, Diamont Litio, Diamond; Italian, King y New Tri. Todas están equipadas con un motor Brushless de 800 watts y 1200 watts, con un voltaje de 48v a 72v.

Pasando a los modelos de Emuv, la firma ofrece las unidades Miku y Grace. Además, cuenta con otras propuestas -Ibiza e Ibiza Choper- y sumarán dos nuevas scooter.

Utiliza baterías de gel, un poco más económicas, y de litio, que son las más efectivas. En el caso de Miku, su autonomía es de 60 km y alcanza una velocidad máxima de 45 km/h. La batería se recarga en 4 horas. Grace, en cambio, alcanza un máximo de 50 km/h y la autonomía llega a 60 km.

Costos de carga

Al ser vehículos eléctricos, todas las unidades cuentan con un cargador externo diseñado especialmente para el pack de baterías. Según explicaron, se trata de un cargador inteligente. Esto quiere decir que detecta automáticamente la carga que poseen y gestiona cuándo entregarle energía y cuándo no.

En este sentido, sostienen que una de las ventajas más valoradas por los clientes es la economía de su recarga, lo cual implica, a grandes rasgos, invertir de forma inicial en el vehículo y luego no tener mayores gastos.

Por ejemplo, para cargar la totalidad de la batería, que permite recorrer 35 kilómetros, se gastan en promedio $8 (medición en un hogar que consume entre 200-400 kw x mes con un valor promedio de $4,69 del kw).

Mientras que al optar por un vehículo alimentado a nafta súper (considerando un promedio de $58 el litro y un consumo de 8 litros cada 100 kilómetros), el gasto para hacer la misma distancia será de $464.