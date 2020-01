El Presupuesto 2020 prevé menos fondos para obras que en los últimos tres años

Ya desde el inicio de su segundo mandato, el intendente Pablo Petrecca dio señales de que habría un cambio de enfoque de su gestión como administrador de la ciudad. El 9 de diciembre, en su discurso de reasunción, señaló: “Para nuestra ciudad hoy comienza una etapa de desarrollo, en estos primeros cuatro años pudimos dar respuesta a demandas urgentes que no podían esperar”.

Fue así relegada la obra pública, hasta entonces, uno de los ejes centrales –si no el principal– de su gestión. Una decisión que parece tener su sustento en la situación económica compleja y en un escenario político que ahora tiene a los gobiernos provincial y nacional con otro signo político.

Esto que hasta hace siete días podrían ser análisis y especulaciones, quedó patentizado con la presentación del proyecto de Presupuesto 2020 que ingresó el lunes al Honorable Concejo Deliberante. Allí, la contundencia de los números no deja espacio para otras interpretaciones: apenas el 8,9 por ciento del cálculo de gastos y recursos para este año se dedicarán a proyectos de obra pública. Esto no solo significa el menor porcentaje de los últimos cuatro años, sino que también es la menor cantidad de dinero destinada a este rubro en los últimos cuatro presupuestos.

Lo cierto es que, de los 2173 millones de pesos comprometidos en el cálculo de recursos y gastos de 2020, algo más de $191 millones se asignarán a 22 proyectos de obra pública. El presupuesto del año pasado fue de $1647 millones y contemplaba $333 en este mismo ítem, es decir, un 20% del total. Bastante más que el 8,9% actual.

>Monto destinado a las obras públicas

Estos números quedan aún más lejos de lo que fue el año 2018, cuando se dispuso un 32,7% para obra pública, o de 2017, año en que ese porcentaje fue del 30%.

Es cierto que algunos programas que venían de años anteriores, ya se concluyeron, como el Cuadrante Noroeste, la repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez o el desagüe del norte, planes de gran envergadura que tenían un peso importante en el Presupuesto.

También hay otros que tienen su continuidad, como el Parque Lineal, el Edificio para la Seguridad Ciudadana, el Hogar de Protección Integral, y la construcción de viviendas y del centro de castraciones. A esos se le suma la integración socio urbana de Villa del Parque y la refacción de los edificios del MUMA, del Beto Mesa y el Palacio Municipal.

Además, se incluyen, como cada año, trabajos correspondientes al Fondo Educativo, de pavimentación, repavimentación, cordón cuneta, extensión de las redes de agua corriente y cloacas, semaforización, ampliación del alumbrado público, reconversión lumínica, entre otras.

>Financiación de las trabajos programados

Proyectos de obra pública

El proyecto de Presupuesto 2020 es de 2.173.802.102,47 pesos, lo que implica un aumento del 32% con respecto a los $1.647.064.137,44 que habían sido previstos para el año pasado.

De esta manera, de los casi 2174 millones que se ejecutarán en el presente ejercicio, $191.085.443,10 serán destinados a obras públicas. Es decir, un 8,79% del total de los recursos programados.

Las obras más relevantes, por su monto, serán las de infraestructura que tienen que ver con el Fondo Educativo, que insumirá casi 47,9 millones de pesos.

Otros $20,4 millones serán destinados al programa de pavimentación urbana.

La construcción de viviendas es uno de los proyectos que tendrá continuidad en este año, para el que están presupuestados casi $20 millones.

El cálculo de gastos y recursos para el 2020 también incluye obras en el Edificio de Seguridad Ciudadana por $17,3 millones. Lo mismo que el parque lineal, en donde se prevé su continuidad con una inversión de $13,4 millones en este año.

Un ítem que se incorpora en el presente ejercicio es el de “Integración Socio Urbana Villa del Parque”, un proyecto de envergadura importante que incluye cloacas, asfalto y otros servicios para ese sector de la ciudad, cuyo desembolso programado para este año supera los $12,3 millones.

También se incluyeron $10,4 millones para cordón cuneta, $10,2 millones para obras en el Parque Industrial, $9,3 millones para ampliación del alumbrado público, otros seis millones de pesos en reconversión lumínica, y otros cuatro millones para señalización de tránsito.

El resto de las obras incluidas en el Presupuesto 2020 son: revalorización del Parque Natural Laguna de Gómez ($3 millones), construcción del Hogar de Protección Integral ($2,9 millones), ampliación de semaforización ($2,4 millones), refacción del edificio del MUMA ($2,2 millones), ampliación de la red de agua ($2 millones), ampliación de la red de cloacas ($2 millones), refacción del edificio del polideportivo Beto Mesa ($1,5 millones), refacción del Palacio Municipal ($750.000), obras en el Parque Borchex ($750.000), centro de castraciones ($500.000), y otras obras municipales ($1,7 millones).

En este contexto, es destacable señalar que en el proyecto de Presupuesto 2020 no hay ninguna obra programada para la nueva Terminal de Ómnibus. De esta manera, desde que Petrecca asumió como intendente, es la primera vez que en el formulario de “Programación Financiera de los Proyectos de Inversión” no hay ningún apartado que incluya a la terminal.

>Presupuesto por área municipal

Origen de los recursos

Muchas de las obras incluidas en el Presupuesto 2020 serán financiadas con fondos de Provincia y Nación.

Para este año se espera que la administración de Axel Kicillof aporte recursos por casi 88,7 millones de pesos, un 57% menos que los $207 millones con los que la Provincia asistió el año anterior a Junín, para la realización de obras.

Los fondos que llegarán de la Gobernación serán destinados para las obras de infraestructura escolar del Fondo Educativo, construcción de viviendas, señalización de tránsito, ampliación de semaforización, ampliación de las redes de agua y cloaca, y una parte del Edificio para la Seguridad Ciudadana.

El Estado nacional, en tanto, también ajustó los fondos asignados a nuestra ciudad. Los poco más de $58 millones que enviará a Junín significan un descenso del 10% respecto de los 64,6 millones que dispuso para el año pasado. Los recursos que lleguen del ámbito nacional serán utilizados para financiar la pavimentación urbana, los trabajos en el Parque Lineal, el programa de “Integración Socio Urbana Villa del Parque”, una parte importante del cordón cuneta y la finalización del Hogar de Protección Integral.

Finalmente, el municipio aportará algo más de 44 millones de pesos para la obra del Parque Industrial, la ampliación del alumbrado público, la reconversión lumínica, la revalorización del Parque Natural Laguna de Gómez, la refacción del MUMA, del Beto Mesa y del Palacio Municipal, el Parque Borchex y el Centro de Castraciones. También se completará con lo que falte para el Edificio para la Seguridad Ciudadana (el 60% lo financia Provincia), y del cordón cuneta (la mayor parte lo aporta la Nación), además de otras obras municipales.

>Variación de los recursos para cada área respecto de 2019

Presupuesto por área

La lectura del Presupuesto permite hacer un análisis de las prioridades de una administración respecto de la cantidad de recursos que se le asigna a cada área.

Como sucede cada año, la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas es la que tiene la mayor partida asignada, con $477 millones. No obstante, hay que decir que sufrió una baja del 5,2% respecto a lo asignado el año anterior. Este descenso es otra muestra clara del ajuste comunal en materia de obra pública.

Con $360 millones, la Secretaría de Espacios Públicos es la segunda con mayor presupuesto. Y cierra este podio imaginario del gabinete municipal la Secretaría de Desarrollo Económico que tendrá un presupuesto de 314 millones.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, gana espacio dentro del petrequismo y esto se lee entre líneas en el Presupuesto. Es que la cartera que conduce, sin ser una de las de mayores recursos, es la que más creció en su estructura en el nuevo esquema de la administración municipal. El salto se dio al absorber diferentes áreas, como la de Legal y Técnica –que antes tenía rango de secretaría y ahora estará bajo la órbita de Gobierno– y la Oficina de Defensa del Consumidor. También están ahora dentro de su organigrama las direcciones de Juventud y de Educación, que hasta 2019 pertenecían a la Secretaría de Desarrollo Social.

En tal sentido, el polo opuesto es, justamente, la Secretaría de Desarrollo Social, a la que le fueron asignados $151 millones, un 17% menos que los $183 millones que tenía el año anterior. Parte de la caída se explica, no solo con el traspaso de Juventud y Educación a Gobierno, sino también por la decisión de que Deportes pase a la órbita de la Secretaría de Coordinación.

Esta última área, a cargo de Martín Beligni, también tuvo un crecimiento presupuestario de más del 200%, pasando de $45,5 millones en 2019 a $141 millones en 2020. Esta dependencia absorbió a la dirección de Cultura, que antes correspondía a Desarrollo Económico.

También se asignaron para el próximo ejercicio $160 millones a la Secretaría de Salud –que en su estructura tiene estipulado por primera vez un fondo de $15 millones para el SAME–; $155,4 millones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; $83,6 millones a la de Modernización; $60,6 millones a la de Hacienda y Finanzas; $31,5 millones al Concejo Deliberante; $18,6 millones al Juzgado de Faltas; y $16,9 millones al área de Intendencia.