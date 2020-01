Según Díaz, "no habrá aumento de tasas para el comercio, la industria y el campo”

Al término de una reunión con representantes del comercio, la industria y el sector agropecuario, mantenida ayer, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, anunció que no habrá aumentos de tasas municipales para estos sectores productivos y un incremento del 25% en la tasa de red vial para el 62% de los productores rurales.

Esto tiene que ver –explicaron desde la comuna- con la segmentación que se realizó para que los productores tributen de acuerdo a la cantidad de hectáreas. “El Gobierno de Junín realiza un gran esfuerzo económico con el objetivo de atender a los sectores productivos que dinamizan la economía local”, destacaron.

Al respecto, el secretario de Economía, Ariel Díaz, afirmó: "El diálogo que tenemos con las instituciones es muy importante y es algo que lo acentuamos en 2018 con la creación de la mesa de desarrollo económico con todas las instituciones de Junín. En esta oportunidad estuvimos reunidos, junto al intendente, con entidades agropecuarias, en donde intercambiamos opiniones sobre el Presupuesto y la ordenanza impositiva".

Desde el Municipio estamos haciendo un gran esfuerzo, porque entendemos la situación y lo que viene, afirmó Díaz.

"En relación al comercio, no habrá aumento de tasas. Y por otro lado, la tasa de red vial que tiene que ver con el sector agropecuario, por primera vez estará segmentada por hectáreas. Por lo tanto, la actualización será mucho menor a la actualización general de tasas. Con lo cual estamos hablando de que el 62% de los productores rurales van a tener una actualización del 25% de la tasa. Esto es lo que queríamos destacar y es lo que les informamos en esta reunión", sostuvo Díaz.

Y agregó: "Desde el Municipio estamos haciendo un gran esfuerzo porque entendemos la situación y lo que viene. Está apuntado a los pequeños productores, tanto rurales, como comerciales e industriales, y por lo tanto hemos puesto atención en todos ellos. Y en el sector comercial no habrá ningún tipo de actualización de tasas, ya que la tasa de seguridad e higiene se tributa en base a la facturación. Vamos a estar en un contexto que creemos que es el que corresponde y por eso hacemos este esfuerzo. Ya lo hicimos antes con el programa de asistencia a las pymes, donde se descuenta el 50% de la tasa que viene vigente desde junio de 2018".



Las voces de las entidades del campo

Roxana Franco, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Junín, afirmó: “La reunión sirve desde el punto de vista del diálogo y nos parece bien. En algunas cosas estuvimos de acuerdo, pero en otras no. Valoramos que se hayan diferenciado las partidas menores a 50 hectáreas, que es algo que veníamos pidiendo. No estamos tan de acuerdo en cuanto a la ley fiscal en lo referente a la afectación de la tasa de Red Vial, ya que pretendíamos que siga siendo del 70%, pero bueno, estamos abiertos al diálogo. Es cierto lo que dijo Alberto (Del Solar Dorrego) sobre el problema de la cobrabilidad de la tasa y esperamos que los productores lo entiendan, porque a raíz de lo que se pague va a ser lo que se vuelque a los trabajos en los caminos”.

“Hay un trabajo interesante realizado por Del Solar Dorrego junto a todas las entidades que nuclean a los productores agropecuarios y los veedores que venimos todos los lunes reuniéndonos y planteando los distintos problemas que van surgiendo”, destacó.

Por su parte, Gustavo Frederking, titular de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó: “Quiero destacar el diálogo que venimos teniendo con el intendente, con el secretario de Economía, y con los diferentes funcionarios del Municipio. El balance sobre los trabajos realizados este año es muy positivo y para eso la afectación de la tasa de red vial fue sumamente positiva. Los productores están realmente muy contentos, se han logrado mejorar mucho los caminos. El 70% de afectación seguirá estando, pero con la modificación de que se atará a la cobrabilidad de la tasa, por lo que en el caso de que no se logre determinado monto, se bajará la afectación. Creemos que el productor de a poco está tomando conciencia de esto y se va a ir mejorando la cobrabilidad, que sigue siendo baja, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Todos sabemos que el pago efectivo va directamente a los caminos rurales, porque es algo que podemos controlar gracias a la comisión que hemos conformado para el seguimiento”.

Miguel Ángel Guruceaga, de la Liga Agrícola Ganadera de Junín, señaló: “Como consecuencia de la buena articulación que se ha consolidado entre el municipio, el área de Del Solar y las entidades rurales en la comisión de seguimiento, se han mejorado muchísimo las condiciones de los caminos. El tema de la cobrabilidad es el flagelo que seguimos teniendo, o sea que las entidades tenemos que tratar de que la gente cumpla y pague las tasas, porque de esta forma, como dijo Del Solar, no es que está afectando a la Municipalidad ni a las entidades, sino que se están perjudicando a los mismos productores y vecinos, para que tengan un camino adecuado”.

“El intendente se comprometió con nosotros para que a partir del mes de mayo tengamos otro encuentro para ver cómo funciona esto y creo que es muy importante para poder continuar en esta tarea que es difícil, pero por la que se pueden lograr muchas cosas”, dijo.

Walter Cornaletti, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ), aseveró: “El productor vio muy bien lo que ha sucedido con el tema del mantenimiento de los caminos, realizado tanto de parte de Del Solar como de los empleados municipales que se han puesto la camiseta de la mejor manera. Con respecto al aumento de tasas, visto por nuestra asociación, nos parece excesivo y será algo a evaluar por cada productor. La afectación está garantizada y más allá de eso, estamos muy conformes con los trabajos realizados en los caminos”.

Alejandro Borchex, de la Sociedad Rural Argentina (SRA) seccional Junín, afirmó: “La reunión fue muy cordial y quiero destacar el mantenimiento del sistema vial que ha sido muy satisfactorio. En esta oportunidad hemos tratado cuáles van a ser las reglas de juego para el 2020 y, en ese sentido, flotaron dos elementos principales a lo largo de toda la reunión: la cobrabilidad y la afectación. Con respecto a lo primero, los impuestos deben pagarse más allá de las cuestiones encontradas que cada uno tenga. El pago de la tasa de red vial impone lo mismo que el cobro de expensas en un edificio, por lo tanto, el que no paga le quita recursos al mantenimiento del conjunto. Hacemos votos para que la cobrabilidad mejore y tengo la expectativa de que así va a ocurrir, porque conozco al productor agropecuario, sé que no es ningún necio y va a reconocer que el sistema ha mejorado ostensiblemente en 2019”.

“Con respecto a la afectación, hay un compromiso por parte del Intendente que lo tomamos muy firme, que hasta el mes de mayo de 2020 la afectación del 70% se va a seguir manteniendo. También es importante destacar que el jefe comunal se comprometió que, ante la mejora de la cobrabilidad, que ojalá sea la mayor cantidad posible, este porcentaje se va a mantener o no va a disminuir en gran medida. Queremos que siga este sistema de mantenimiento, que pague el que hasta ahora no lo hizo y esperemos que todo esto se organice y ordene también, como se ha hecho en el 2019”.