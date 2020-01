Cruces por las tasas y el Presupuesto

Como adelantó este diario, se realizó ayer, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Junín, la primera reunión para analizar el Presupuesto y la ordenanza Impositiva 2020. Por el Ejecutivo estuvieron presentes los contadores Ariel Díaz, secretario de Hacienda, y Mauro Jacobs, contador municipal.

El presidente de la comisión, el concejal Javier Prandi, afirmó: "Se puntualizó que el 66% de los productores serán alcanzados con una actualización del 25%. Ello implica también la creación de una categorización en esta ordenanza impositiva, para pequeños productores agropecuarios hasta 36 hectáreas y de 36 a 50 hectáreas, para los cuales el aumento será del 40%".

Con respecto a la actualización general de las tasas, en este caso del CVP, Prandi argumentó que "consideramos que la actualización del 49% es razonable porque está por debajo de la inflación anual, como también si se la compara con la Ley Impositiva que pretende el Gobierno provincial, con un promedio del 55% con picos del 75%".

Críticas

El concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a Democracia: “Las tasas de habilitaciones aumentaron un 49%, no es cierto que no subieron. Además, la tasa de seguridad, que le llega a todos los comercios, aumentó un ciento por ciento. Me parece que las cargas están distribuidas de un modo de-sequilibrado, al ciudadano común le pusieron un 49% sobre la mayoría de las tasas, sobre Obras Sanitarias, Mantenimiento de la Vía Pública, y al productor agropecuario –que en realidad es al propietario de la parcela, no al que la explota- no le aumentaron en la misma proporción que al residente urbano”.

Y agregó: “Creo que sí va a llegar un alivio, pero no de la mano del esfuerzo municipal, sino de la mano del esfuerzo nacional, que ya congeló tarifas, el Gobierno provincial que ya congeló tarifas eléctricas, es el modelo del Frente de Todos el que trae un alivio al bolsillo del ciudadano y una reactivación de la economía. El Gobierno municipal se va a ver beneficiado a partir de esa reactivación”.



Por su parte, el edil del Frente Renovador Maximiliano Berestein afirmó a este diario: “Les pedimos a los funcionarios que para la próxima reunión nos traigan más datos, que nos especifiquen, porque el gasto que figura es muy amplio y no se aclara qué obras se van a hacer. Seguimos creyendo que el 50% de aumento de tasas, todo junto, es demasiado impacto para el bolsillo de la mayoría de los juninenses, pero seguimos en una etapa de diálogo”.