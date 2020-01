El Picaflor: “La prioridad de mi gestión es embellecer el barrio”

Gladys Hilgert y Jorge Libonatti, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Fomento de barrio El Picaflor, respectivamente, en diálogo con TeleJunín, hicieron hincapié en mantener este sector de la ciudad sin malezas ni escombros en las veredas, pidiendo la colaboración de los vecinos y del Estado, según sea el caso.

Jorge Libonatti manifestó que, si bien en este barrio el ciento por ciento de los servicios está cubierto (luz, agua, gas natural, etc.), siempre hay algo por hacer.

“O se corta una luz de alumbrado o hay que sacar plátano, siempre hay algo que hacer. Ahora tenemos la luz LED y está mejor iluminado el barrio. Pero hay vecinos que no tienen las veredas como debieran, entonces nos preocupamos de avisarle, si no, lamentablemente hay que hacer el reclamo al Municipio”, advirtió.

Ante la reflexión de que es un barrio habitado por gente que reside desde hace muchos años, con casas antiguas, el fomentista dijo que sí, aunque también ven muchas propiedades desocupadas, y obras donde se están haciendo edificios con departamentos.

“En el barrio El Picaflor es cierto que hay casas con muchos años de historia, pero en la actualidad la vista está cambiando ante la aparición de obras en construcción, de edificios. Están cerrando, para tumbar las casas viejas y hacer edificios. Esa es la tendencia”, afirmó Libonatti.

El directivo reconoció que hay obras paradas, esperando que pase la crisis económica en que estaba sumido el país desde hace algún tiempo.

“Hay algunos edificios de muchos años que han hecho cuarto, quinto y hasta sexto piso. Por otra parte, hay lugares abandonados que pueden ser usurpados”, advirtió.

Las veredas

En el centro mismo del barrio, hay dos manzanas circunscriptas por calles 25 de Mayo, Borges, Pellegrini y Comandante Escribano, donde hay sectores de vereda abandonados, con yuyos y a veces también basura que dejan los vecinos.

“Un reclamo que ha llevado años sin resolver son el arreglo de las veredas en calle Pellegrini, entre Borges y Comandante Escribano, terrenos y edificios pertenecientes al Estado. Una vez propusimos que sacaran los mosaicos y pusieran cemento, que sirviera a la gente que quiera salir a caminar como hay en otros sectores de la ciudad. Por calle Pellegrini es espantoso como está la vereda. Yo lo he planteado y me dijeron que era problema de Tribunales. Sería bueno que hubiera una reunión entre el Municipio, Región Sanitaria III y Tribunales para que se pusieran de acuerdo. Por materiales el costo sería de 240 mil pesos y lo demás lo podría hacer el Municipio. Esas manzanas son de la provincia de Buenos Aires. Hay dos terrenos nacionales y uno está en conflicto. Uno está en Dorrego y 25 de Mayo y el otro en Escribano y 25 de Mayo”, describió el fomentista.

Embellecer el lugar

Gladys Hilgert es la flamante presidente de la Sociedad de Fomento del barrio El Picaflor, quien en diálogo con TeleJunín, planteó la necesidad de cuidar el barrio, apuntando que hay lugares donde los vecinos dejan la basura en la vereda, después de que pasó el recolector.

“Queremos que sea el mejor barrio de Junín, que la gente se sienta complacida de vivir en un lugar lindo. Queremos insistir en las limpiezas de las veredas y que no haya escombros y que nos avisen cuando hay problema generalizado”, propuso una mujer que está en el fomentismo desde los años 70, según dijo durante la entrevista que le hicieron para televisión.

“La prioridad que fijé para mi gestión es embellecer el barrio y seguir en la línea de gestión establecida por Jorge Libonatti y toda la comisión. La otra prioridad es hacer nuevos socios y para esto queremos tener muchos cursos en la sede. Somos conscientes de que hay mucha gente grande, que no participa. De todas maneras nos vamos a proponer que se sumen socios, ya que el barrio se extendió desde Arias a avenida San Martín y de General Paz hasta avenida República”, dijo.