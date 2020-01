Kicillof se reúne con intendentes de la oposición para destrabar la ley Impositiva

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirá hoy en La Plata con intendentes de Juntos por el Cambio con el objetivo de destrabar el debate legislativo del proyecto de ley Impositiva 2020, luego de que la semana pasada se cayera su tratamiento en el Senado provincial, por falta de quórum de la oposición.

Según pudo averiguar este diario, estarán presentes varios jefes comunales de la Cuarta Sección, entre ellos el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca (PRO).

El encuentro estaba pautado desde antes que se frenara la aprobación de la iniciativa oficial, e iba a ser similar a la reunión ya mantenida con jefes comunales oficialistas, pero el actual escenario hace prever como tema excluyente del encuentro la negociación de la aprobación del proyecto de ley impositiva.



“No hay un impuestazo”

"No hay un impuestazo para la clase media, que es uno de los sectores más dañados después de cuatro años", se cansó de explicar el gobernador por distintos medios periodísticos, luego de que la oposición no diera quórum bajo el argumento que la iniciativa implicaba un "impuestazo" con incrementos de hasta el 75 por ciento.

Kicillof sostuvo enfáticamente que solo sufrirán un aumento de ese porcentaje "unos 200 contribuyentes propietarios de más de 2.000 hectáreas".

El gobernador acusó a la oposición de Juntos por el Cambio de "jugar al circo político", y responsabilizó puntualmente al intendente del partido bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, por la decisión de "romper las negociaciones en curso" en torno a la ley impositiva promovida por el oficialismo.

Kicillof sostuvo que insistirá con la "interlocución" de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en la negociación -pese a que se encuentra fuera del país- y recordó, en declaraciones a radio El Destape, que "la semana anterior al tratamiento de la ley impositiva tratamos las leyes de emergencia en un entendimiento con los opositores, y Vidal, que llevó adelante la negociación, quería que no se dijera emergencias porque dejaba en evidencia que dejaron la provincia como tierra arrasada".

"La oposición, lejos de ser constructiva, creo que decidió un posicionamiento valiéndose de una mayoría que tiene en el Senado", aseveró el mandatario bonaerense, y declaró que va a "insistir con la ex gobernadora porque ese es el papel que ella, de alguna manera, se había marcado cuando tuvimos las charlas".

"Necesitamos recursos para recuperar la salud y la educación en la Provincia. No vamos a dañar a la clase media, todo lo contrario, queremos levantar la economía de la Provincia, pero necesitamos que la oposición se siente a debatir esta ley", reclamó Kicillof.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, tanto legisladores como intendentes de Cambiemos expresaron en declaraciones periodísticas "predisposición" para facilitarle al gobernador "los instrumentos necesarios para gobernar" pero, en lo que atañe a la cuestión impositiva, abogaron por la definición de una "ley de consenso".

La diputada provincial Maricel Etchecoin (CC ARI-Juntos por el Cambio) consideró que el proyecto de reforma tributaria constituye "un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses", y le reclamó al oficialismo el impulso de "un debate serio y responsable" sobre una "iniciativa consensuada".