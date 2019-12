Tavela analizó el trabajo que se realizó durante 2019 y se refirió a los desafíos futuros

En una entrevista con Unnoba Radio, la vicerrectora Danya Tavela realizó un análisis del trabajo que desde la casa de altos estudios se llevó a cabo durante 2019 y planteó el panorama de cara a los desafíos que vienen.

Según su mirada, desde la fundación de la Unnoba se fueron cumpliendo los objetivos, y ello obliga a pensar en nuevos desafíos: “Por eso propusimos a la comunidad universitaria la evaluación y autoevaluación institucional, la evaluación institucional de Ciencia y Técnica, el ingreso a los rankings internacionales, lo que tendrá mucho impacto el año próximo”, destacó.

Tavela consideró que esto será “como una radiografía de la Universidad”, que va a permitir “direccionar aquellas políticas que, aunque hace tiempo que se vienen llevando adelante, indefectiblemente necesitarán alguna corrección, un reordenamiento o una priorización distinta”.

Aseguró que cierra “un año de revisión que también nos permitirá definir lo que viene en nuestra oferta académica y en investigación”.



\LEÉ MÁS Petrecca brindó junto a los empleados municipales



Avances en políticas de género

Hubo dos actividades que tuvieron particularmente un fuerte impulso, según destacó la vicerrectora. Una de ellas es el programa de género, del que también adelantó que tendrá una agenda de trabajo para el año 2020. “Esto tiene que ver con ir generando sensibilidad en nuestra universidad sobre ese tema, que a lo mejor no había sido protagonista hasta aquí de las acciones de la Unnoba”.

Asimismo, evaluó como positiva la puesta en marcha del programa Unnoba Diversa y analizó cómo se da la paridad en la Universidad: “Nosotros tenemos una altísima participación de mujeres en nuestra conducción y en las áreas docentes y de investigación, pero no eran visibles por las dificultades que hay para eso, y ese fue el sentido de las actividades que programamos. Desde la conducción de Luis Lima como rector normalizador, y luego con Guillermo Tamarit como máxima autoridad, esta Universidad tuvo esa perspectiva, algo que no se repite en todas las instituciones”.

Instituto de Oficios y regionalización

Tavela subrayó la apertura del Instituto de Oficios y Competencias Laborales, “un lanzamiento que tuvo un primer impacto” y sobre el que se espera “que tenga uno mucho mayor a lo largo del tiempo”, hoy considerado una actividad central de la institución para acercarse a la población que no llega a la universidad.

Tavela también advirtió que 2020 será “un año complejo”, a partir de que se prevé “una situación económica muy crítica”, lo que va a requerir “que todas las instituciones, las organizaciones y las personas tengamos que hacer un esfuerzo adicional”.

Y en referencia a la inserción de la Unnoba, señaló: “Hemos ampliado nuestro radio de trabajo con más ciudades. La Universidad tiene que contribuir a que Junín, Pergamino y a toda la Región le vaya bien. Si eso sucede, tendremos mejores posibilidades de desarrollo, de generar capital humano formado y de promover investigación, extensión y demás”.