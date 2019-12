Junín, presente en escenas de la película La Barbarie

Durante noviembre y diciembre, la Ciudad fue parte del escenario de la película La Barbarie, del equipo de Le Tiro Cine, con el director Andrew Sala a la cabeza.

Junto a un equipo de 30 técnicos se, realizaron filmaciones en Estancia La Brava, Estancia La Argentina, en Agustín Roca, Baigorrita y Junín.

En nuestra ciudad específicamente se realizaron escenas en el Club Social y la heladería El Portal del barrio Belgrano.

A modo de sinopsis, la película narra la historia de Nacho (18) quien huye de la violencia de su casa en Buenos Aires y busca un hogar al amparo de su padre, un estanciero con quien apenas tiene relación. En la estancia Santa Inés, un lugar donde predominan las diferencias sociales y la violencia contenida, Nacho tendrá que luchar para entender su lugar como patrón.

En el campo argentino

Según Sala, “la barbarie se desarrolla en el campo argentino, un lugar repleto de impresiones para mí. Durante mi infancia pasé mucho tiempo en una pequeña estancia heredada por mi madre. Desde el prisma de mi niñez, las experiencias que viví ahí fueron horizontales y plenas. Convivía con los hijos de los peones en lo que parecía una especie de vecindad numerosa y desenfadada”, relata.

“Años después tuve que volver; esta vez en calidad de patrón. Me encontré con que no quedaba nada de esa tranquilidad inocente, sino más bien una violencia naturalizada de clase, de género y contra los animales”.

“Lo que había cambiado no era el mundo, sino mi punto de vista. Y especialmente el rol que debía ocupar: el de patrón. De pronto me vi obligado a formar parte de esa cadena de violencia, donde la masculinidad, en su aspecto más arcaico, jugaba un rol fundamental”.

Sobre el protagonista de la película, Nacho, cuenta que es un adolescente que “está herido, ha sido abusado y huye del maltrato. Su ‘hombría’ está en entredicho. Nacho es una víctima: se paraliza literalmente cuando sufre violencia. A pesar de que su padre es una figura ausente, Nacho cree que encontrará refugio en su hacienda, y reconocimiento en él. Pero la estancia Santa Inés es un lugar que rezuma violencia de todo tipo”.

El director

Andrew Sala (n. 1981) obtuvo dos títulos universitarios, de Licenciado en Economía Magna Cum Laude (UBA) y de Director Cinematográfico (Universidad del Cine) y se formó en dramaturgia con los maestros Mauricio Kartún y Ariel Barchilón.

Su ópera prima PANTANAL (2014) fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Varsovia y selecciona¬da en los festivales de Estocolmo, Sao Paulo y Mar del Plata, entre varios otros.

Escribió y dirigió cuatro cortometrajes de ficción que recorrieron decenas de festivales internacionales, entre los que se destaca Asesinato en Junín (2012) que ganó el premio a la Mejor Ficción en el Festival Internacional de Cine de Tampere, Finlandia, y el Prix Spécial du Jury en el Festival de Poitiers, Francia.

La Barbarie es su segundo largometraje, con el que ganó una beca de desarrollo de la Fundación Carolina, el fondo de Desarrollo de Ibermedia y con el que participó de varios talleres, mercados y residencias.