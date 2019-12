Divisiones entre las entidades agrarias respecto de la suba del inmobiliario

La suba del impuesto inmobiliario rural prevista en el proyecto de ley Fiscal, con subas de hasta el 75 por ciento en este tributo, divide las aguas en las entidades rurales.

Por un lado, la Federación Agraria manifestó su público apoyo ya que sonsidera que hay puntos en el proyecto que benefician a los pequeños productores.

Las demás entidades que conforman la Mesa de Enlace, mientras tanto, se mantienen firmes en su negativa aunque aún se descarta medidas de fuerza.

Democracia dialogó con Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Filial Junín; Rodrigo Esponda, productor agropecuario, presidente de Coalición Cívica y delegado provincial de Renatre y Alejandro Barbieri, ex presidente de la Sociedad Rural sobre la suba del inmobiliario, las retenciones y las posibles medidas de fuerza.

Cabe destacar que productores autoconvocados se dieron cita ayer en Ruta 7 y 65 en reclamo, así como también se llevó a cabo un tractorazo en Rosario.

Beneficios a pequeños productores

Previo a la sesión en la Legislatura, que luego no tuvo quórum y fue suspendida, la Federación Agraria había dado su apoyo al proyecto oficial, en tanto que Sociedad Rural como Carbap, se mantuvieron en su posición ya que no apoyan el proyecto aunque, por ahora, descartan medidas de fuerza.

Rosana Franco destacó las modificaciones al proyecto, especialmente en lo que respecta al impuesto inmobiliario rural ya que “hay cambios que pueden ser beneficiosos para los pequeños productores, que tiene que ver con una tabla del impuesto inmobiliario, que a menor valuación fiscal, va a tener menos aumento, mayor valuación, más impuesto”.

Según indicó: “Eso la Federación lo ve positivo porque se han hecho tres cortes en la tabla. Y los establecimientos con más de 2 mil hectáreas, lógicamente con valuaciones mucho mayores, tendrán un incremento del 75%”.

Consultada sobre un posible quiebre entre las entidades ante estas diferencias, consideró: “No creo que haya un quiebre, somos entidades distintas y defendemos distintos segmentos de productores. En el contexto general estamos todos de acuerdo. Las retenciones son un mal impuesto, distorsivas. Ahora en este contexto la FAA plantea un mecanismo para salvaguardar a los que menos tienen en el campo, a los más vulnerables”.

Es así que indicó que “hasta abril se comprometió el presidente a la Mesa de Enlace con que va a estudiar un mecanismo de diferenciación. Veremos que surge de aquí a abril”.

Sobre la ley de la provincia de Buenos Aires, destacó que “se abrió un artículo con diferenciación para los pequeños pero todavía no se aprobó y queda a discusión. Ese artículo lo vemos bien, incluso hay una exención para los tambos”.

Cabe destacar que en el artículo 10 del proyecto se fijan las escalas de las alícuotas para el inmobiliario rural. Allí se establece que el aumento será del 15 por ciento cuando las valuaciones no superen los $260.870 inclusive; del 35 por ciento cuando las valuaciones sean de entre esa suma y $816.075 inclusive; del 55 por ciento cuando sean de hasta $3.000.000 inclusive, y del 75 por ciento cuando las valuaciones pasen los $3.000.000. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, consideró que la segmentación del impuesto rural que impulsa el Ejecutivo bonaerense encabezado por Axel Kicillof “es una forma de generar equilibrio” para que los pequeños productores “puedan estar en una misma cancha”.

Un “impuestazo”

Por su parte Alejandro Barbieri consideró que “se trata de un impuestazo, concretamente, a nivel nacional, con el aumento de las retenciones, que ellos hablan de actualización y no sabemos todavía si van a aplicar ese 3% que falta, lo que significa como ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es menos dinero que va a circular en Junín. Sacarle al campo es sacarle a Junín, a Pergamino, a todas las localidades del interior”.

Barbieri aseguró que tanto socios como miembros de la Sociedad Rural “estamos en alerta, así que el lunes a las 10 de la mañana nos juntamos en la Rural, con comisión directiva y ex presidentes, para evaluar la situación y ver cómo seguir”.

Asimismo, en el plano local, indicó que esperan que “haya aumentos razonables si es que los hay y no en los niveles de aumentos de los que se habla a nivel provincial. Esperamos que desde el municipio se atienda a la situación general del sector”.

Y reiteró: “Estamos movilizados. Hay que aprender que después de 11 años estamos en foja cero en lo que respecta a lo gremial. Se están viendo las manifestaciones en el interior del país. Volvemos a las movilizaciones y no logramos estar unidos y organizados. Sin participación y sin dinero es difícil hacer un gremialismo profesional, fuerte, y con un lobby serio en los distintos estamentos del estado”, concluyó.

Consultado Rodrigo Esponda sobre la suba del inmobiliario y que afectaría a 200 dueños de más de 2000 hectáreas, el productor explicó: “Lo que pude escuchar es que los datos de catastro reflejan eso. A mí me parece que no es así pero por supuesto que no puedo refutar los datos de catastro. Incluso tal vez se trata de 200 CUITs que tienen más de 2 mil hectáreas pero lo que hay que tener en cuenta es que puede tener más parcelas, y que un propietario que tenga más parcelas paga impuesto complementario y el impuesto complementario también aumenta”, aclaró y agregó: “Con lo cual reducir todo a un solo impuesto y hablar nada más que del inmobiliario rural es un error”.

Según Esponda, “hay una presión impositiva que implica el inmobiliario, el inmobiliario complementario, el aumento de ingresos brutos, aunque digan que no, revalúos. Hay un montón de impuestos que están aumentando y afectan a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires no solo a esos 200 con más de 2mil hectáreas”, concluyó.