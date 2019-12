San Antonio: Piden a los vecinos que ayuden al mantenimiento del sector

El buen estado general de un barrio depende, no solamente de los trabajos que el municipio le dedica, sino también del compromiso de los residentes en tratar de mantener lo que se hace. Así lo entienden los fomentistas de San Antonio, que piden a sus vecinos que colaboren con la limpieza del sector.

Es que después de muchos reclamos, se hizo un trabajo muy completo de arreglo de calles. “Estuvieron tres máquinas del municipio en el barrio durante cinco días, los empleados hicieron un trabajo muy bueno en todas las calles, donde se hizo también el zanjeo con la motoniveladora, que es por lo que tanto bregamos y pedimos para que se desagoten las calles los días de lluvia”, explica la presidenta de la sociedad de fomento, Mariana Sánchez.

Pedimos a la gente que, si queremos al barrio, tenemos que colaborar y tomar conciencia de que nosotros no debemos ensuciarlo. Mariana Sánchez. Pta. de la Sociedad de Fomento.

Sin embargo, la dirigente barrial subraya que “los vecinos hacen los reclamos, pero no cuidan lo que se hace”. Y profundiza: “Todavía no habían terminado su trabajo las máquinas de la municipalidad y ya había gente tirando basura en las zanjas que se estaban haciendo, yo vi que venían con carretillas a tirar sus residuos de las casas. Además, tuve la oportunidad de hablar con los empleados, a quienes les agradecí el trabajo que estaban haciendo, y ahí me contaron que algunos adolescentes del barrio los agredieron con gomeras. Por todo esto, pedimos a la gente que, si queremos al barrio, tenemos que colaborar y tomar conciencia de que nosotros no debemos ensuciarlo y mucho menos amenazar a la gente que viene a trabajar porque no van a querer venir más”.

Mantenimiento general

Ahora que las calles y los desagotes están bien, los fomentistas solicitan que se les siga haciendo un mantenimiento regular en el tiempo.

Además, señalan que no hubo avances ni tuvieron respuestas de los expedientes solicitados para que se extienda la base estabilizada a otras arterias, además de Necochea, que es la que cuenta con esta prestación. “Ni siquiera estamos incluidos en el proyecto que presentó el Intendente, así que seguimos esperando a ver si tenemos por lo menos alguna charla para ver si podemos tener, aunque sea, un mejorado en U, que es lo que se pide”, dice Sánchez.

También piden que se estudie la posibilidad de instalar una plaza, que no hay en este sector. Y que se realice el mantenimiento de lotes, principalmente en uno muy grande que está sobre Camino del Resero: “Siempre reclamamos. Sabemos que no le corresponde a la municipalidad, pero acá se encuentran motos robadas, se meten a drogarse porque parece ser una buena guarida ya que los yuyos están muy altos, y a veces se prende fuego. Pedimos que se intime a los propietarios”.

En tanto, así como destacan que la recolección de residuos domiciliario “es perfecta”, hacen hincapié que no sucede lo mismo con el camión que recoge las ramas, ya que no pasa con la frecuencia que debería. “Es cierto que muchas veces los vecinos no respetan los días que deben sacarlas, pero tampoco pasan los días que deberían hacerlo”, añade Sánchez.

Tránsito y seguridad

Para llegar a este barrio hay que cruzar la Ruta 188, lo que genera no pocos peligros para los que tienen que entrar o salir. La presidenta de la sociedad de fomento cuenta que ya solicitaron un semáforo en la intersección con la calle Necochea “para que los chicos que van a las escuelas y la gente que tiene que cruzar, puedan hacerlo sin problemas”.

Asimismo, creen que sería importante que haya algún tipo de control de la Agencia Municipal de Seguridad Vial “porque son muchos los menores que andan en moto. Es más: hay un campito que lo utilizan como una pista”.

También demandan que llegue a este sector alguna de las líneas del transporte público de pasajeros, “que sería de mucha importancia para los vecinos”.

Finalmente, en cuanto a la seguridad, Sánchez explica: “Habían dejado de verse los patrulleros y cuando nos dimos cuenta, hicimos reclamos a las autoridades y, a partir de ahí, volvieron a pasar con más frecuencia”.