Unos 1500 chicos participarán de las Escuelas Abiertas de Verano

Autoridades educativas y responsables de distintas instituciones deportivas de Junín firmaron ayer el convenio para la realización de una nueva edición del programa "Escuelas de verano", en las que participarán 1500 chicos de la ciudad y de las localidades del partido.

Desde el Municipio destacaron el trabajo articulado entre el Consejo Escolar y las instituciones, el cual permitirá que los chicos puedan realizar actividades artísticas, culturales, acuáticas y deportivas durante todo enero.

Al respecto, la directora de Educación municipal, Orlanda D'Andrea, manifestó: "Este año tenemos 1500 chicos que van a estar en 20 sedes distribuidas por todo el partido de Junín. El objetivo es continuar con este programa y colaborando desde el Municipio. También intervienen varias áreas de educación para acompañar este trayecto de verano con actividades recreativas en espejos de agua. Además, estamos llegando a los pueblos y, en el caso de Saforcada, donde no hay espejos de agua, vendrán tres veces por semana a la ciudad".

"Este es un trabajo que no se puede pensar si no es de manera articulada. Hay instituciones educativas y deportivas trabajando en conjunto y a favor de los niños", agregó e informó: "Las inscripciones comienzan el 2 de enero y esperamos a todos los chicos para disfrutar de actividades durante el verano".

Por su parte, Fernando Balbi, consejero escolar, expresó: "Junto a la gestión del intendente Petrecca, desde el año 2016 venimos desarrollando esta tarea, contando con el transporte que es fundamental para desarrollar esta actividad".

“Un mejor sistema educativo”

"Este es un trabajo en conjunto entre la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Junín y el Consejo Escolar, que nos lleva a brindar una propuesta muy interesante y entretenida para los chicos. También recodar que es gratuita y que los chicos la esperan para esta época del año. Además, es importante que continúa en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno que hubo, porque solo interesa que los chicos disfruten del verano", agregó Balbi.

Y finalizó: "En la medida en que nos sigamos manejando así, vamos a lograr un mejor sistema educativo".