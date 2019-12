El Municipio también intensifica la campaña en redes sociales, concientizando para que no se utilice pirotecnia sonora en las Fiestas.

En un post en la red social Facebook, acompañado con la foto de Ian, un niño con autismo, se describe lo cada estruendo de la pirotécnia que se utiliza en las fiestas le provoca.

“Ian es autista y cada estruendo le provoca angustia, miedo y crisis nerviosa.

En estas fiestas, no uses pirotecnia sonora. Hacelo por Ian, por todas las personas que sufren trastornos del espectro autista, por los ancianos, por los veteranos de Malvinas y por los animales".

#juninsinruido

ordenanza 7246/17