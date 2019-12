Retenciones: un encuentro clave por las compensaciones a pequeños productores

La Mesa de Enlace que conforman las cuatro entidades ruralistas Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales y Coninagro, se reunirán hoy desde las 15 con el presidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada.

Luego de la suba de retenciones a las exportaciones del campo, definido días atrás con la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, y el rechazo de plano manifestado por el sector, el Ejecutivo llamó a una reunión para acercar posiciones, en principio, según indicaron, sobre una posible compensación para pequeños y medianos productores.

Democracia dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking y la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, quienes destacaron que será necesario ver cómo se reglamenta la medida, la posibilidad de que haya correcciones y el estado de alerta en que se encuentra el sector.

Compensación para pequeños

El encuentro fue confirmado por fuentes del Ministerio de Agricultura y según se indicó desde la Federación Agraria, se pedirá a Fernández "información precisa y clara" sobre cuál será el mecanismo para implementar compensaciones a pequeños y medianos productores que estableció la ley, a la que falta reglamentar.

"Vamos a debatir el mecanismo de compensación para pequeños productores, que no es explícito, con el Presidente y con el ministro de Agricultura (Luis Basterra). Quedamos en alerta y movilización. Si hay un cambio desfavorable, conversaremos con las bases”, expresó Carlos Achetoni, presidente de la FAA.

Rosana Franco explicó a Democracia que el encuentro se da en parte “para dialogar sobre la segmentación para pequeños productores. La ley por ahora dice que habrá una segmentación para pequeños productores y estímulos para pequeños y cooperativas que aporten valor agregado”.

La presidenta de la Filial Junín remarcó que “es importante el diálogo pero hay que ver cómo se reglamenta. Muchas veces en Argentina se ha fracaso así que la reglamentación es importante para que impacte y llegue a quien necesita”.

Según el presidente de la Rural de Junín, “la segmentación será uno de los temas a tratar y ver además cómo será a futuro la implementación. Celebramos cuando el presidente prometió llamar al diálogo pero luego se dio la medida, sin discusión, es contradictorio. Habrá que ver lo que sucede hoy”.

Asimismo reiteró que "las retenciones no son un impuesto al campo sino a las ciudades y pueblos del interior. Es un traslado de recursos hacia la Nación".

La nueva ley faculta al Gobierno a aumentar los derechos de exportación (retenciones) de productos agropecuarios en tres puntos porcentuales y establecer "mecanismos de segmentación y estímulo" para pequeños productores y cooperativas.

El texto dice que se dispondrán "criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización", sin detallar los montos de esa compensación.

Se aclaró que los tres puntos porcentuales del valor incremental de los derechos de exportación previstos se destinarán "a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos", administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En alerta

Más allá de las expectativas por el encuentro de hoy, Franco destacó: “Estamos en alerta y movilizados desde el 19 de diciembre” y se refirió a la postura de Carbap que cesaría la comercialización hasta tanto haya más definiciones.

“Si bien se abrió una puerta y lo reclamábamos, la postura nuestra también es ver esta semana lo que sucederá. La reunión va a ser una definición. Esperamos no sea un entretenimiento. Valoramos el diálogo que se abrió pronto con las entidades y esperamos que la reunión sea superadora”.

Por su parte Frederking destacó que “como miembros de Carbap, acompañamos las medidas. Si no hay algún cambio sustancial la idea es ir al cese de comercialización si no hay una revisión o corrección”, refirió.

A su vez reiteró el reclamo del sector: “Se hace un pedido de esfuerzo al campo que lo hace desde siempre. Desde la política no se hace esfuerzo alguno".



Esquema de retenciones hoy

Las retenciones al poroto de soja alcanzan al 33%, los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%, y en el caso de las carnes, la leche en polvo, la lana y otros productos que tributaban un 9% podrían aumentar hasta el 15%.

De acuerdo a estimaciones de la SRA, las retenciones al 33% y el 15% permitirán al Estado recaudar unos 2.665 millones de dólares adicionales a los ya aportados por el sector agroexportador.