Asuetos y feriados dispuestos con motivo de las fiestas de fin de año

Esta semana se han dispuesto horarios comerciales especiales para facilitar las compras con motivo de las fiestas de fin de año. Por otra parte, la cámara de comercio ha acordado con el gremio (Sindicato Empleados de Comercio) que los empleados trabajen hasta las 18, los días martes 24 y martes 31 de diciembre, afín de que los mercantiles puedan ir a celebrar con sus familias con mayor tranquilidad.

Asimismo, organismos oficiales a nivel municipal, provincial y nacional darán asueto a sus empleados, en estas fechas previas a los feriados nacionales de miércoles 25 de diciembre (Navidad) y miércoles 1 de enero (Año Nuevo).

El Municipio de Junín dispuso que el 24 y 31 de diciembre haya asueto para los empleados municipales, en tanto que el 27 es feriado en el distrito por celebrarse el día de la fundación de Junín.

El Gobierno nacional dispuso "asueto" los días 24 y 31 para los trabajadores de la administración pública nacional.

El gobierno bonaerense agregó asueto administrativo para el 30 de diciembre. Mediante un decreto, el número 42, el gobernador Axel Kicillof dispuso el asueto para esa fecha que se suma a los ya declarados para el 24 y 31 de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Excluye al personal dependiente de la policía y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad. Tampoco rige para el personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia.

No alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Según fuentes gremiales judiciales, hasta ayer la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires no había dispuesto los asuetos para el 24, 30 y 31 de diciembre, que sí dispuso el Gobierno bonaerense presidido por Kicillof. Sí se ha confirmado el feriado local del 27 de diciembre para tribunales bonaerenses con asiento en Junín.

El Banco Central habilitó a los bancos a dar asueto el 24 y 31 de diciembre. En un comunicado, señaló que las entidades quedan “facultadas a no abrir sus sucursales bancarias en esos días”. No obstante, añadió que los canales electrónicos, tales como homebanking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.

En Junín, según lo informado por Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Junín, para el 24 adhirieron Banco Nación y Banco Francés, pero el Provincia todavía no se había pronunciado.

El comercio de Junín, según lo explicado por Raúl Parejas de Comercio e Industria, abrirá sus puertas hoy en horario especial, para fomentar las ventas. La Noche de compras se extendería hasta las 22 horas. En tanto, mañana 24 de diciembre, los empleados mercantiles estarían trabajando hasta las 18. “El 27, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de Junín, se ha preparado un evento muy grande sobre calle Roque Sáenz Peña y les hemos pedido a los comerciantes que nos acompañen con sus comercios abiertos y vidrieras encendidas", señalaron desde la entidad.

"Además, el sábado 28 de diciembre, se estará inaugurando oficialmente el Centro Comercial de Padre Respuela, uno más de los que ya existen en nuestra ciudad", puntualizaron. A partir de las 18 habrá números artísticos y a las 21, sorteo final de premios.

A continuación se detallan asuetos, feriados y fechas especiales, como el Día de Junín, que se cumple el viernes 27 de diciembre.