Se multiplican las iglesias evangélicas autónomas en nuestra ciudad

Las iglesias evangélicas de origen cristiano convocan a miles de fieles que se acercan a sus numerosos templos para orar y participar de las actividades religiosas que organizan, más aún en estas fechas, muy próximas a la Navidad.

En general, cada una abarca una congregación pequeña, compuestas por personas que van a escuchar las enseñanzas de Cristo y a estudiar la Biblia, donde para ellos está la palabra de Dios.

Hay algunas que no están inscriptas como cultos, pero se espera que por la nueva Ley de Libertad de culto se las incluya, tras su tratamiento en el Congreso de la Nación

En la actualidad, las iglesias pentecostales son amplia mayoría y sus orígenes serían desprendimientos del movimiento metodista, el cual hizo base en nuestra ciudad hace 118 años atrás.

Casi todas las evangélicas son autónomas y en el caso de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina es nacional, cumpliendo 50 años de autonomía, al separarse de la misión inglesa- estadounidense que le dio origen.

En diálogo con Democracia, el pastor Fernando Suárez de la Iglesia Evangélica Metodista, ubicada en Leandro N. Alem 249, explicó que en el caso de su iglesia, la misma desciende de la anglicana, separada de la Iglesia Católica romana. Como la mayoría de las evangelistas se fueron formando después de la reforma de Lutero en 1517.

“Somos cristianos trinitarios (“Padre, Hijo y Espíritu Santo”) con algunas diferencias doctrinales mínimas respecto a la católica. Tenemos la misma Biblia”, apuntó el pastor.

Entre las diferencias con la iglesia católica está que en las evangélicas los presbíteros o pastores se pueden casar, formar una familia e incluso reconocen también a la mujer como pastoras.”La primera Obispo argentina-latinoamericana fue metodista”, acotó Suárez.

Las primeras

En la actualidad hay cada vez más iglesias evangélicas que funcionan en templos, casas y espacios destinados a la oración.

Entre las más antiguas que funcionan en Junín, si no es la más antigua, está la Iglesia Evangélica Metodista. “Desde Mercedes, fundaron la misión en Junín, en el año 1901, en tanto que la Escuela Metodista se creó en 1904, llamándose ‘Sarmiento’, donde asistían 76 alumnos. Este colegio funcionó hasta 1960, que pasó a la órbita estatal. Se reemplazó por un jardín de infantes”, informó el pastor Fernando Suárez.

“Fue una revolución ser liberal en aquella época – dijo, al referirse a la escuela creada por su iglesia-. Defendía la escuela pública y laica, por eso se llamaba la Escuela ‘Sarmiento’ y cuando se pudo la pasaron a la órbita estatal”.

Apuntó que el templo de la Iglesia Evangélica Metodista en nuestra ciudad fue construido en 1913, en Alem y Bernardo de Irigoyen donde aún hoy permanece. El culto se realiza el domingo a las 10 horas, también hay reuniones los martes y jueves para estudio bíblico y oración

“En nuestro caso tenemos Obispo. Una asamblea lo elige cada cuatro años y los laicos son los que tienen la autoridad de la iglesia, se hacen asambleas, con liturgia nacional, donde se escucha folclore, cumbia y tango, pero también europea e incluso africana. Es una liturgia muy rica, diversa, porque somos una iglesia autónoma y autóctona. Son comunidades muy democráticas”, afirmó.

Aclaró que para ser pastor, en el caso de esta iglesia, se debe estudiar Licenciatura en Teología oficial, que significa atravesar cinco años de formación teológica, a diferencia de otras que son más carismáticas, donde el pastor tiene un liderazgo más emocional o afectivo. En el caso del pastor Suárez, es doctor en Teología, es decir hizo cinco años más de estudio después de la licenciatura.

Otra de las que funcionan en nuestra ciudad, es la Iglesia Cristiana Evangélica, que hace más de 30 años que está en Junín. Funciona desde hace tres años en Jorge Newbery 511, a cargo de los pastores Alcides y Elsa Rinaldi.

Las reuniones se organizan los miércoles a las 15.30, consistentes en reuniones de estudio, los sábados a las 15, para damas; y el domingo a las 19, reunión general.

“Somos evangélicos – apuntó el pastor Alcides- La iglesia es una congregación evangélica, nos regimos por la palabra de Dios, por la Biblia. No está adherida a ninguna organización, es autónoma”.

Explicó que una de las principales funciones es la enseñanza. “Tratamos de que las personas que se congregan tengan un fundamento en la fe, que no vayan solamente por un momento de reunión o porque se sientan bien. Una de las cosas que predicaba Jesús es ‘Id y haced discípulos en todas las naciones´. Entonces no es discípulo de una iglesia ni de un pastor ni de una institución, sino de Cristo”, destacó.

Convocantes

Algunas de las iglesias evangélicas que funcionan también en nuestra ciudad son las siguientes:

-La Iglesia Cristiana Fuente de Vida, en Pellegrini 543, a cargo del pastor Ricardo David Pérez. El culto es dispuesto los domingos, a las 10, y los jueves a las 20.30.

Cabe destacar que, como también lo hacen algunas iglesias evangélicas, se organizan actividades y servicios para la niñez. En este caso, los miércoles funciona de 10 a 12 un Ropero comunitario, y los viernes a las 17, se hace el ministerio de niños, que por estas fechas está suspendido y se retomará en marzo próximo.

-La Casa de la Bendición está en avenida La Plata 1036, hacen reuniones los miércoles y domingos a las 20, y los martes de 8 a 20 es día de oración.

El pastor es Carlos Bordón y su esposa María Rosa también ayuda en la congregación.

Han dispuesto que los sábados, de 11 a 13 horas, sea destinado a la contención para niños y haya servicio de comedor.

-La Casa de Oración, de Iglesia Evangélica Bautista está en Arias 362, a cargo del pastor Aníbal Campos. Funciona los domingos a las 10 y a las 20 horas.

-La Catedral de la Esperanza, en Av. Libertad 305 esquina Italia presenta como pastores a Cristhian Petrecca y a Samuel Petrecca. Funciona los miércoles a las 20.30, y los domingos, a las 10. El grupo también pastorea en barrio Güemes (ubicado frente a los cuarteles).

-Centro Cristiano de Fe, en Av. República 500, tiene como pastores a cargo a Marcelo Reichenshammer y Gabriela Rudis. Fue creado en 1991 y desde entonces su congregación ha crecido considerablemente.

Las reuniones se realizan los martes y domingos a las 20.30. Los sábados es para jóvenes y adolescentes a las 21.30.

Este centro cristiano, como varios otros, tienen radio FM, en este caso FM 88.5 megahertz.

-La Iglesia Universal de Reino de Dios está en Junín desde hace 20 años. Su lugar se ubica en Roque Sáenz Peña 391. Tiene sede en Junín, San Nicolás y Rosario, donde está su sede central. En Junín el pastor es Danilo Doe Santos.

Hay reuniones los viernes, a las 8, 10 y 16 horas, siendo a las 20 la reunión principal.

-La Iglesia Evangélica Luterana Argentina tiene misión en Junín. En este caso es una casa de familia ubicada en Guido Spano 715 (Dr. Calp y Dr. Possio). Su pastor es Claudio Herber, quien no reside en Junín pero viene todos los meses. Su Facebook es Iglesia luterana Villa Ballester.