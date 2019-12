Consejos y dosificación de productos para mantener el agua de la pileta en verano

En esta época del año, cuando el calor agobiante hace que el uso de la pileta sea intenso, es fundamental intensificar o simplemente mantener lo cuidados para no perderse ni un día en el agua.

Para ello es fundamental el mantenimiento que, según los especialistas, se puede dividir en tres aspectos: físico, químico y humano.

El parámetro físico está relacionado con la calidad del agua producto del funcionamiento del sistema del filtrado y barrefondo. El químico refiere a los productos que se colocan como el cloro, alguicidas, clarificadores o decantadores. El humano es el tiempo que se le dedica.

A la hora de limpiar la pileta, el barrefondo manual o robot son los ideales para remover la suciedad despistada, gracias al químico decantador colocado un día antes -cuando se dejó de utilizar la piscina- y que actuó durante toda una noche y seguirá haciéndolo varios días más.

Durante ese trabajo, es aconsejable no mover el agua y que no haya bañistas para no dispersar las partículas de lo profundo. Luego del proceso, es necesario rellenar el faltante que fue expulsado, momento indicado para juntar la suciedad de la superficie con el “bichero”.

En principio, lo más conveniente es que la pileta cuente con un filtro, el cual se encargará de retener la suciedad de mayor tamaño (es decir, pelos, hojas, césped, papeles, etc).



Productos químicos

El agua suele ensuciarse con gran facilidad, debido a la tierra que deposita el viento, las hojas de árboles cercanos y, desde luego, los mismos usuarios, que a su paso dejan restos de protectores solares,cabellos, células de piel, etc.

Por ello, son esenciales los productos químicos y accesorios complementarios existentes que ayudan a la labor de limpieza para que el mantenimiento resulte una tarea más sencilla y efectiva.

Como la función del filtro no es remover bacterias, sino retener las partículas de suciedad que son responsables de tornar el agua turbia, se recomienda utilizar productos químicos que tienen funciones específicas.

Es necesario aclarar que tienen que colocarse luego de la jornada en que se utilizó la piscina, sin la presencia de bañistas y para que actúen durante la noche con más fuerza.

El cloro es uno de los más utilizados y, probablemente, uno de los más esenciales.

La principal función es eliminar los microorganismos más resistentes (bacterias y hongos), Viene líquido, en polvo (granulado) o en pastillas, que generalmente se colocan en una boya.

Según los expertos, en el caso de las pastillas, se recomienda una unidad cada 20.000 litros de agua por semana. Si se trata de cloro en partículas, cada 40.000 litros afirman que 80 gramos por día son suficientes.

Además, existen los alguicidas o bactericidas, que son empleados para eliminar de la piscina aquellos microorganismos (algas, bacterias y hongos) que el cloro y el filtro no pueden eliminar. Cada 40.000 litros sugieren 400 cc semanales.

Por su parte, existen los decantadores que aglomeran las partículas suspendidas en el agua, depositándolas en el fondo para ser removidas fácilmente por el limpiafondo.

Cada 50.000 litros, 250 cc son suficientes.

Otros utilizados comúnmente en piletas son los larvicidas

(eliminan larvas de mosquitos que se gestan en el agua de la pileta - importante

para prevenir enfermedades como el dengue).