Mayor López: Trabajan para la extensión de servicios

Los integrantes de la sociedad de fomento del barrio Mayor López sostienen que las demandas en el sector tienen que ver con las típicas necesidades que se repiten en las zonas periféricas de la ciudad, como lo es este vecindario.

Con apenas cinco cuadras de asfalto, uno de los reclamos pasa por el paso del regador. Pero ese no es el único: también necesitan que se extienda el alumbrado público, el cordón cuneta y el servicio del gas.

En tanto, la sede fomentista se está proyectando una obra muy grande sobre el techo del salón, para lo que se están recaudando fondos (ver recuadro).

Las calles

Delimitado por las calles Matheu, Ricardo Rojas, Félix de Azara y Avenida República, Mayor López es un barrio de unas 40 hectáreas ubicado hacia el noreste de la ciudad, que en el último tiempo creció notablemente en lo urbanístico y poblacional.

En toda su extensión tienen apenas cinco cuadras de asfalto, lo que genera ciertos inconvenientes. “Tenemos muchos reclamos por el paso del regador”, afirma la presidenta de la sociedad de fomento, Patricia Yebrin. Y agrega: “Es un problema que el camión pasa con poca frecuencia y, además, con el sol que hay la tierra mojada dura poco, entonces la gente se queja hacia la comisión”.

Pedimos recambio de luminarias y que se sumen más luces, se colocaron algunas, pero al ser luces amarillas, se necesitan más. Patricia Yebrín. Pta. de la Sociedad de Fomento.

Esta zona fue una de las más beneficiadas por la obra del desagüe del norte, “porque con las lluvias había calles por las que no se podía salir, pero hoy corre el agua de otra manera y el desagüe está funcionando bien, lo que favorece a los vecinos”.

Lo cierto es que, desde que se inició este proyecto, los lugareños tuvieron que hacerse a la idea de que no habría ninguna cuadra que se fuera a pavimentar hasta que no se terminara con el desagüe. Finalizada la obra, la pregunta es si hay en carpeta algún plan de asfaltado o, al menos, la extensión de cordón cuneta y base estabilizada. “La propuesta del asfalto cuando se terminara la obra estuvo –explica Yebrin– pero ahora es de público conocimiento que no hay más alineación en el Gobierno así que nos va a costar un poco más. El intendente lo va a proponer, lo va a gestionar y vamos a esperar a ver qué pasa, y si no tendremos que volver al viejo consorcio para poder sumar servicios”.

En relación al mantenimiento de las diferentes arterias, los residentes destacan que, ante los pedidos de arreglos de calles por las lluvias, la respuesta llega “dentro de los parámetros normales”. Sin embargo, hay un punto crítico, que es una esquina muy transitadas: se trata de Córdoba, que está asfaltada, y Avenida La Plata, que es de tierra. “En ese cruce no hay reparación continua y, al usarse permanentemente y con tantos vehículos que circulan por ahí, no tiene durabilidad”, afirma la presidenta de la sociedad de fomento.

Infraestructura

El barrio Mayor López está cubierto en un 80 por ciento con los servicios de agua corriente y cloacas, mientras que el gas natural alcanza alrededor de un 50% del sector.

Justamente, respecto de esta última prestación, hay residentes que demandan la conexión. “Pero sabemos que por el momento no se va a poder extender”, aclara Yebrín.

El servicio en el que sí se advierten carencias es el alumbrado público. “Tenemos luces amarillas y por eso el barrio está reclamando más iluminación”, afirma la presidenta de la sociedad de fomento, para luego ampliar: “En su momento pedimos recambio de luminarias, también solicitamos que se sumen más unidades, se colocaron algunas en Félix de Azara, también en el sector del Plan Habitar, pero, al ser luces amarillas, se necesitan más”.

Seguridad

Esta última demanda tiene una relación directa con la seguridad. No obstante, este es un aspecto en el que, más allá de algunas cuestiones puntuales, no hay mayores quejas.

“Estamos igual que en todos los barrios, tenemos algún robo como sucede en otros lados, pero no hay denuncias importantes”, asevera Yebrín, quien también remarca que aquí “la presencia policial es continua”.