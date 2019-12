Sigue el pago de jubilaciones y pensiones

Continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para beneficiarios jubilados y pensionados correspondiente a corriente mes, pago de haberes y medio aguinaldo.

Las fechas dependen del último número del DNI del beneficiario.

Los que terminan en 6 y 7, cobrarán hoy, 19 de diciembre; y los que terminan en 8 y 9, el 20 de diciembre.

La fecha límite para cobrar es el 9 de enero de 2020.

Bonos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que a los jubilados que cobran la mínima junto a los titulares de pensiones no contributivas se les dará un bono de 5000 pesos en diciembre y otro del mismo valor en enero.

De esta manera, habrá alrededor de 4,5 millones de beneficiados ya que hay 3 millones de jubilados que cobran la mínima y el resto corresponde a titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM).

De acuerdo a las declaraciones de los funcionarios, no habrá que realizar trámite alguno para cobrar el bono y sólo resta esperar el calendario de pago, aunque se estima que el lunes 30 de diciembre sería la fecha de cobro.

En la actualidad, el haber mínimo se ubica en $14.068 pesos, por lo que con el bono llegaría a $19.068 en diciembre y en enero. Pero la duda surgió para los jubilados que cobran entre la mínima y lo que quedaría con el bono.

"Alcanza a quienes percibe el mínimo, pero respetando las escalas, o sea, quien percibe un poco más cobra algo para que la escala no se modifique", dio a entender el ministro en conferencia de prensa.

De esa declaración se desprende que quienes cobren más de la mínima también tendrán un bono hasta llegar a los $19.068, que es la nueva mínima, al menos en diciembre y enero.

Entonces, por ejemplo, el jubilado que cobre $16.068 cobrará dos bonos de 3000 pesos, y uno que cobre $18.068, tendrá dos bonos de 1000 pesos.