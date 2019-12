El Rotary Club Junín distinguió a estudiantes con mejores promedios

La flamante directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda D'Andrea, estuvo presente en el acto realizado este lunes en la sede de la institución, en donde se reconoció el desempeño de estudiantes de Nivel Secundario de escuelas públicas y privadas de Junín.

Para la elección de los estudiantes, el Rotary y las autoridades educativas de los distintos establecimientos tuvieron en cuenta no solo los promedios, sino también la trayectoria académica, la responsabilidad, la conducta y el compañerismo.

Los alumnos distinguidos por el Rotary fueron:

Zahira Serrano Wilson (EES Nº 1); Dolores Vicenzi (EES Nº 2); Luisina Reynoso (EES Nº 3); Braian Franco (Ex media Nº4 CENS 452); Matías Olguín (EES Nº 5); Lautaro Bruno (EES Nº 6, Ex Nacional); Milagros Cagliari (EES N º 7); Magalí Latorre (EES Nº 9); Nélida Antonella Báez (EES Nº 10); Selena Álvarez (EES Nº 11); Rocco Gutiérrez (EES Nº 12); Ana Laura Durán (EES Nº 13); Mylenka Figgini Artero (EES Nº 14); Ivo Forgia (Ext. Nº 2140); Anabella Ledesma (EES Nº 15); Nayla Valdéz (EES Nº 16), Antonella Torres (EES Nº 17); Gabriel Guerini (EES Nº 18); Jaime Luna (EES Nº 19); Paulina Rocha, (EES Nº 20); Braian Burgos (EES Nº 21); Martín Salces (EES Nº 22); Enzo Espíndola Verón (EESA Nº 1); Luciano Cora (EEST Nº 1); Ornela De Luca (EEST Nº 2); Trinidad Navarro (Hogar Belgrano); Francina Bríccola (Marianista);María Silvia Godoy Van Uden (Padre Respuela); Giuliana Di Blassio, (San Ignacio); Belén Gerbaldo (San Jorge); Manuel Di Marco (Santa Unión); Sofía Rato (San José).