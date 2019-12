Aseguran que la rebaja en el precio de medicamentos “no es suficiente”

El Gobierno y las cámaras farmacéuticas acordaron el lunes rebajar el 8 por ciento y congelar los precios de los medicamentos.

Fue en un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García en la Casa Rosada.

Los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, volverán a los valores de los remedios al 6 de diciembre y los mantendrán congelados al menos hasta el 31 de enero.

Democracia consultó al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, Atilio Villani, quien reconoció el valor de la medida pero consideró que no es suficiente. Asimismo destacó el plan FarmaSalud que se implementa en la ciudad y que busca impulsar la compra de genéricos, con un 30% de descuento.



Acceso a medicamentos

El ministro González García consideró que la medida “mejora la capacidad de todos con respecto al acceso a los medicamentos” y valoró “la respuesta de la industria que entendió cuál es la situación”.

En la audiencia con el gobierno participaron la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme).

Cabe destacar que las cifras que se difunden respecto del aumento de los medicamentos hablan de un 100%, solo en 2019.

Villani reconoció que “todo lo que baje ayuda pero me parece que no es suficiente. El 8% es muy poco, es chico. Especialmente por todo lo que viene aumentando y lo que es la inflación y el hecho de que los sueldos no se mueven de la misma manera”.

La medida será hasta el 31 de enero, pero para el farmacéutico: “El inconveniente va a seguir existiendo”.

Además, destacó que “la baja también perjudica a los farmacéuticos. Veremos cómo se compensa porque hemos comprado medicamentos y el pequeño stock que uno tiene, de golpe baja un 8% y el margen nuestro no es tan grande. Tratarán de que los laboratorios hagan una compensación”.

Plan FarmaSalud

Villani destacó una iniciativa que se dio en Junín y que se lleva adelante desde hace más de un mes como FarmaSalud, que impulsa la compra de medicamentos genéricos.

“Nosotros sacamos un programa para que la gente tenga un 30% de descuento y no tuvo el impacto que pensábamos. Seguimos con la cultura de buscar la marca líder y no nos damos cuenta de que hay muchas marcas que no son líderes pero son tan buenas como las líderes”, explicó a Democracia y agregó: “Es más, el dato que uno siempre da es que clínicas, sanatorios utilizan esos medicamentos, entonces significa que son buenos, sería bueno también que la gente se volcara a reemplazar el principio activo”.

Villani aclaró que no se trata de suplantar la medicación que da el médico sino el componente, elaborado por otro.

“Hicimos un listado de medicamentos, con las patologías que más se requieren y se hace un 30% de descuento en el genérico. Lo lanzamos hace un mes y abarca Junín”, amplió.

El programa surgió en parte por los grandes aumentos y como una forma de impulsar el medicamento genérico.