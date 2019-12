Un instagramer juninense, nominado al premio Martín Fierro Digital 2019

Por tercer año consecutivo, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) realizará la entrega de los premios Martín Fierro Digital a las mejores producciones, la creatividad y la labor en el universo de las nuevas tecnologías.

La ceremonia tendrá lugar el próximo sábado 21 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, con la conducción de Lizy Tagliani. A lo largo de la noche se distinguirán 27 categorías, y, como es habitual en cada una de estas veladas, la noche cerrará con el Martín Fierro de Oro.

Entre los nominados dentro de la categoría “El más interactivo en Instagram”, se encuentra el juninense Emmanuel Gorjón cuya cuenta, “al__pedo”, tiene casi 2 millones de seguidores, cifra que cosechó en unos tres años.

El usuario ya es un boom en el mundo virtual donde comparte memes, videos virales y humor gráfico que circulan en internet y que él mismo produce.

“Genero contenido propio de videos tipo Youtube en los que, por ejemplo, hablo sobre los hinchas más virales del fútbol argentino y de qué fue de la vida de los personajes famosos”, confirmó el instagramer.

“Subo imágenes mías hablando con los protagonistas virales a quienes busco para que me cuenten el trasfondo y las anécdotas de sus filmaciones. Mi cuenta está abierta a todo el mundo que tenga ganas de ver humor y reírse un rato”, expresó.

“Hay gente que me dice: ‘me peleé con mi novia, vengo de unos días re malos y con tus videos me muero de risa y me olvido de todos los problemas’”, resaltó. Y agregó: “Mi intención es compartir todo lo que a mí me causa mucha felicidad y lo que me mandan mis seguidores”.

Pero no todo se trata de hacer reír a la gente, ya que también, desde su lado, Emmanuel hace actos de beneficencia. “He encontrado a personas de los videos que estaban en una mala situación económica y le hemos enviado donaciones. A un nene correntino de un barrio carenciado, que salió en una grabación de cómo hacer un mate, le mandamos un teléfono y ropa”, subrayó.

Desarticuló una cuenta falsa

Con la excusa de ayudar económicamente a una nena enferma, crearon una cuenta falsa de Instagram, para ganar seguidores.

El usuario de la controversia era "@Necesitamos1ms", que hacía alusión a la necesidad de llegar a un millón de seguidores para que una empresa privada los ayude con el dinero para el tratamiento de una niña con cáncer.

Sin embargo, levantó la sospecha de los instagramers más experimentados como es el caso de Gorjón.

De esta manera, tras una investigación por el mundo virtual, Emmanuel pudo contactarse con la madre de la menor de edad y descubrieron que se estaban haciendo pasar por ella con el simple objetivo de ganar seguidores.

La cuenta verdadera es "@UnaSonrisaPorGaby" y tiene un link de PayPal en su biografía, para recibir ayuda económica para el tratamiento de Gaby.

La cuenta falsa "Necesitamos1ms" fue dada de baja, pero había logrado engañar a casi 300 mil personas que habían seguido al usuario con la intención genuina de ayudar.