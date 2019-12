Tras la nueva modificación en las retenciones, el campo analiza medidas

Tras el anuncio de una actualización del monto del impuesto de exportación a la soja y demás granos, el campo volvió a reclamar por el pretendido esfuerzo que se le pide al sector y se movilizó en algunas ciudades, como Junín -en el cruce de las rutas 7 y 65-, y Venado Tuerto, entre otras para visibilizar el descontento.

El presidente Alberto Fernández decidió actualizar por decreto las retenciones a las exportaciones, en una de las primeras medidas que toma desde su asunción.

Si bien el mandatario aseguró en declaraciones que "no se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy", el impacto en el sector no se hizo esperar.

Consultados por Democracia, Alejandro Barbieri, miembro y ex presidente de la Rural de Junín y Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria, expresaron preocupación por la nueva medida, que según lo anunciado en el Boletín Oficial, se dio en el marco de la situación de las finanzas públicas.

Medida sin consulta

Con la suba, las retenciones quedarían en 30% para la soja, y en un 12% para el trigo y el maíz.

Para la titular de la FAA de Junín, Rosana Franco, “hay poca explicación oficial”.

Franco aseguró que “la Federación Agraria está preocupada y desilucionada porque el gobierno no convocó a expresar los aumentos o modificación de las alícuotas de retención”.

Barbieri por su parte destacó: “Desde la Rural tenemos la tranquilidad de que hemos estado siempre en contra, hasta en el gobierno de Mauricio Macri. Que entidades hayan avalado esto no quiere decir que nosotros no hayamos mantenido una postura en este sentido”.

En líneas generales, se sigue oprimiendo al sector primario “en beneficio de otros sectores productivos”.

Para el ex presidente de la SRJ no es una medida adecuada: “Nos parece que en este momento no es una medida adecuada, al contrario. La posibilidad de generar más trabajo y bienestar con esta medida genera lo contrario”.

“Le piden el esfuerzo al campo que ya pone un 24%, hasta ahora, de derecho de exportación a la soja”, además de las retenciones al trigo y al maíz.

En la misma línea, Franco señaló que “las retenciones son confiscatorias y son una caja extractiva del campo hacia el estado”.

Asimismo, Barbieri cuestionó que la medida se decretó: “sin siquiera juntarse con las entidades, con la mesa de enlace nacional”.

Pequeños productores

Barbieri aseguró que el nuevo escenario “impacta de lleno” porque hay muchos costos y en la economía regional se acotan las posibilidades “con un número negativo, porque ya no tienen margen”.

Asimismo, “en la zona núcleo impacta a todos los pequeños y medianos productores. Es seguir apostando a la economía de escala y a los grandes, para que los chicos desaparezcan. Tenemos estadísticas, datos de que desaparecieron más de 80 mil productores en estos últimos años.

Coincide con las retenciones, o sea que los datos no se están mirando desde el gobierno actual”, cuestionó.

En la misma línea Franco reclamó que “sería importante que se diferencie a un productor de 80 hectáreas, de un pool de siembra”.

“Actualización”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández negó que se hayan aumentado las retenciones y señaló que lo que se hizo fue “actualizar las retenciones dispuestas por Macri”.

En declaraciones a Radio Mitre, Fernández remarcó que las retenciones al campo “son las que ya existen. Toda la Argentina se indexó, por decirlo brutalmente, por la caída de la moneda. Salvo las retenciones. Lo único que se hizo fue actualizar las retenciones que ya existían. No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que hagamos será tema de discusión”, explicó.

Fernández pidió a los dirigentes agropecuarios que "no se inquieten porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras" y pidió: “Tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y el campo también".