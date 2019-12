“No se afectará a ningún sector que tenga que ver con el avance de los ferrocarriles”

Junto a autoridades de las Secretarías de Obras Públicas y de Modernización, el intendente Pablo Petrecca recorrió los terrenos que fueron cedidos al Municipio.

El propósito fundamental de la gestión municipal, según indicaron en un comunicado, “es continuar con la recuperación de espacios ociosos para la integración de la ciudad, en beneficio de todos los vecinos, tal como sucedió con el Complejo Beto Mesa, el Registro Civil 2 y el Parque Central”.

Especialmente, Petrecca aseguró: “No vamos a afectar a ningún sector que tenga que ver con el avance de los ferrocarriles”.

De las 40 hectáreas del predio Ferroviario, 28 fueron cedidas recientemente al Ejecutivo Local, tras la gestión de Petrecca, en conjunto con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús.

El resto de las mismas quedarán intactas para que el Belgrano Cargas y la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín continúen con el normal desempeño de sus tareas.

Buscar la integración

Al respecto, el intendente, Pablo Petrecca, expresó: "Como juninense, cuando uno recorre estos lugares no le puede provocar otra cosa más que tristeza por los años de abandono y la desidia en el cuidado de estos espacios tan importantes para el ferrocarril, claramente, pero también para toda la ciudad ya que este predio se encuentra enclavado en el medio de Junín”.

"Cuando arrancamos la gestión, nos propusimos como objetivo integrar a la ciudad en términos físicos, culturales y sociales y en estos cuatro años hemos avanzado muchísimo en la recuperación de espacios ociosos para el beneficio de los vecinos”, agregó.

En esa línea destacó el Parque Central, el Complejo Polideportivo Beto Mesa y el Registro Civil 2, totalmente renovado.

“Hay un montón de oportunidades para que Junín siga progresando y podamos continuar con esta integración tan anhelada durante tiempo. Este fue el sueño que tuvo en su momento Abel Miguel con quien hablé en su oportunidad, como así también con el ex intendente Mario Meoni, sobre un proyecto para intervenir este lugar”, continuó el intendente.

“Tras esta cesión, queremos empezar a soñar y planificar con todos los actores sociales, porque esto involucra a todos los juninenses”, agregó.

Aclaraciones

A raíz de los cuestionamientos surgidos, Petrecca señaló: "No estamos afectando a ningún sector que tenga que ver con el avance de los ferrocarriles. El ex presidente Macri tomó una fuerte política de activación de este medio de transporte que se vio reflejada en la mejora de las frecuencias del tren de pasajeros y el aumento del tren de cargas para el que Junín es una ciudad fundamental. Por eso, luego de cuatro años de planificación y estudios, podemos afirmar que se trata de lugares que no van a ser utilizados nunca en la planificación del futuro ferrocarril; zonas ociosas y abandonadas que generan mucha mugre como también focos infecciosos y que queremos recuperar”.

Por ello aclaró que “acerca de algunos malentendidos que surgieron, quiero aclarar que no estamos hablando en absoluto de perjudicar al trabajo ferroviario, ni nada parecido a una intervención a las zonas de la Cooperativa Ferroviaria como se habló; me he comprometido con ellos para que tengan trabajo durante los cuatro años y así fue, así que se queden tranquilos que nadie les va a quitar nada”, añadió.

El Jefe del Gobierno de Junín también sostuvo que “ahora tenemos el objetivo de trabajar conjuntamente con la nueva gestión para conseguir los fondos necesarios y las mejores estrategias para concretar las obras necesarias y poder planificar con la comunidad estos espacios que nos llenan de mucha expectativa”.

Por su parte, el arquitecto Marcelo Balestrasse, Secretario de Obras Públicas, aseguró que “siempre se han presentado proyectos para realizar en esta zona, como fue en su momento el proyecto Ferro urbanístico impulsado hace 20 años por un grupo de arquitectos, luego los talleres que se hicieron con la Universidad Nacional de La Plata y que constituyó materia de estudio de la cátedra de Diseño VI, que es una de las más importantes de dicha institución”.