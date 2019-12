Lisandro Benito: “Hay que dejar de lado los verticalismos”

El ex concejal en tiempos de Abel Miguel y ex presidente del Colegio de Abogados de Junín, Lisandro Benito, sumó volumen político al nuevo gabinete municipal desde la Subsecretaría Legal y Técnica, y en una entrevista en el programa Reporte Especial (TeleJunín) afirmó:

-Es un cargo técnico, pero también creo que usted va a ser un dirigente de consulta en temas netamente políticos.

-El intendente Pablo Petrecca me convocó en esta nueva etapa, por mi condición de abogados, porque nosotros somos los que defendemos los intereses de los vecinos de Junín, todo lo que tenga que ver con los dictámenes jurídicos que involucren al municipio. Hay abogadas y abogados que hace muchos años que trabajan en la Municipalidad y uno tratará de aportar su experiencia también, conozco el foro local, creo que puedo cumplir esta función. Y lógicamente, si el intendente requiere cuestiones que tienen que ver más con lo político aportaré mi experiencia, he sido concejal, creo en la política como herramienta de transformación y esta etapa que se inicia es todo un desafío, donde se va a requerir mucho trabajo, mucho diálogo.

-¿Cómo imagina la gestión sin el alineamiento con Provincia y Nación?

-Bueno, esto está recién iniciándose. El discurso de Alberto Fernández ha generado expectativas, ha habido un llamado al diálogo, a trabajar en las urgencias pero también pensando en el mediano y largo plazo. No creo que haya margen para disparates o enfrentamientos estériles, el ciudadano quiere que se le solucionen los problemas, y la obligación de resolverlos es de los políticos y de los que gestionen la cosa pública. Cualquiera que se salga de ese esquema, por apetencias personales o mezquindades partidarias, me parece que la sociedad a la larga lo va a castigar. El voto es una herramienta que, desde el año ´83, la sociedad la ha recuperado y la utiliza.

-¿Cómo vivió estos cuatro años de Cambiemos proviniendo de un espacio que se asume progresista como la Coalición Cívica?

-Cuando se plantean objetivos y al final del camino hay muchos que no se lograron. cuando parte de esos objetivos que no se lograron tienen que ver con que millones de argentinos la pasen mal, o que no se haya logrado una baja sustancial de la pobreza, que es estructural, no viene de hace cuatro años, sino de mucho tiempo, y lamentablemente en estos cuatro años no se logró revertir; más allá de que hubo otros objetivos que sí se cumplieron, como la mejora de la institucionalidad o de los valores republicanos, que estaban en duda o siendo atacados, y hoy a nadie se le ocurriría ir por otro camino. Hoy a nadie se le ocurriría dar marcha atrás, por ejemplo, con los números del Indec. La batalla contra el narcotráfico, las mafias. Un ambicioso plan de obra pública, donde se demostró que se podía hacer obra pública con mayores niveles de transparencia. Obviamente que todo eso no alcanza si hay cuestiones en la economía que fallaron. Desde ese lugar, los espacios que integramos Juntos por el Cambio, debemos hacer una profunda autocrítica y mantenernos en la unidad para que esos errores –si en el futuro nos toca volver a conducir los destinos del país o de la Provincia- no volver a cometerlos. No puede haber un dirigente político que no le duela el hambre de muchos argentinos, en eso tenemos que estar todos juntos para revertirlo, en la atención de lo urgente, pero también con un cambio estructural de mediano y largo plazo, porque la pobreza no se combate solo con asistencialismo.

-¿La Coalición Cívica tiene que tener un rol más activo en el frente Juntos por el Cambio?

-Seguramente, y todos los actores políticos. Hay que dejar de lado los verticalismos, en todos los espacios. Ha sido muy sano el límite de las reelecciones en la provincia de Buenos Aires y espero que a nadie se le ocurra volver atrás. Eso hace a la riqueza de la democracia. No puede haber desarrollo de nuestros pueblos sin un respeto a la democracia y a la república.

-¿Cómo evalúa la gestión municipal en estos cuatro años?

-Junín tuvo una explosión muy positiva en estos cuatro años, gracias a la gestión de Pablo Petrecca, que ha sabido liderar este proceso y ha sabido aprovechar el alineamiento de los planetas. Se logró el saneamiento del relleno sanitario, el desagüe norte, que impacta positivamente en cinco barrios, en miles de vecinos. Ahora se viene otra etapa, el intendente ha planteado la necesidad del diálogo, escuchar a todos los sectores, y para eso es necesario recrear la agencia de desarrollo, para que juntos pensemos mejor, los radicales, los peronistas.