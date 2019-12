Berestein: “El contexto obliga al ejecutivo a generar un nuevo escenario de diálogo”

El nuevo contexto político que atraviesa la ciudad, la necesidad del diálogo y el consenso para gestionar y lograr beneficios para la ciudad, la cesión de predios ferroviarios al municipio y el acceso a las cuentas públicas para el control de gastos, son algunas de las cuestiones a las que se refirió el concejal del Frente de Todos, Maximiliano Berestein en una entrevista realizada por Reporte Especial, para TeleJunín.

Asimismo destacó el trabajo que tendrán en el concejo como oposición y la discusión por el modelo de ciudad que se deberá debatir.

Nuevo contexto

El contexto político de Junín, según Berestein, “obliga al ejecutivo municipal a generar un nuevo escenario de diálogo y consenso al cual desde la oposición siempre estuvimos dispuestos e incluso lo hemos demandado, cuestión que no hemos logrado en los últimos cuatro años porque había otro contexto político y el intendente podía hacer uso y abuso de sus mayorías, de imponer el modelo de ciudad. El contexto político lo obliga a tomar otro camino”.

El concejal del Frente Renovador señaló como muestra de consenso ceder en las designaciones del Concejo: “aspirábamos a tener la vicepresidencia 1° del Concejo, sin embargo hemos tenido que ceder en ese sentido para lograr consenso y para dar el primer paso de que queremos comenzar un proceso dialogando. Pero vamos a seguir siendo fuertes en los intereses que representamos, que tenemos bien en claro cuáles son, los intereses de los vecinos de Junín, de los sectores más vulnerables”.

Meoni, ministro de Transporte

“Las primeras declaraciones ante la designación como ministro de Mario Meoni, exigiéndole cuestiones que son de gestión propia. Uno espera que se hubiera acercado, hubiera hecho un planteo al propio Mario Meoni o alguno de nosotros, pero las declaraciones son para poner en situación incómoda al resto”, señaló y remarcó: “Tenemos la tarea de avanzar a un modelo de la política que se ponga de acuerdo lo que no significa que no tengamos diferencias sino acordar las cuestiones básicas”.

Para Berestein, La designación de Meoni “genera expectativa en los juninenses. Creo que su gestión va a ser buena para todos los argentinos y obviamente los juninenses vamos a ser beneficiados con eso también”.

Destacando el encuentro del ex intendente con miembros de la COOTTAJ, se refirió a la cesión de los predios ferroviarios como “rara”.

“La cesión parece rara, en las horas finales del gobierno de Macri aparece esta cesión que se podría haber hecho en cualquier momento del gobierno y además generando polémica porque los trabajadores de la Coottaj plantean que parte de esos terrenos tienen herramientas y sectores que ellos utilizan. No está claro cómo se cedieron estas tierras, parece algo de lo último que uno se puede llevar, me parece que así no se administra el estado”, aseguró, aunque aclaró: “No tenemos información en el Concejo aún. No sé más que lo que se publicó en los medios”.

Control de gastos

“Creo que Alberto Fernández ha sido claro en el Congreso sobre las prioridades y es trabajar con quienes más necesitan, sectores productivos y trabajadores. Esa va a ser la prioridad. No va a ser sencillo, no será de un día para el otro pero requiere la unidad, el trabajo en conjunto, todos dispuestos a ceder para crecer y reconstruir”.

Asimismo aseguró que la oposición “va a gestionar programas y beneficios para la ciudad. Tendremos una agenda desde el interbloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, con la coherencia que hemos planteado en cuatro años”.

Y pidió: “Que el intendente convoque a un consejo económico y social como lo planteamos en 2016, aprobado por ordenanza y que lamentablemente el intendente lo vetó”.

Berestein aseguró además, que trabajarán en el control del gasto del Municipio.

“Tenemos que poder acceder a las cuentas públicas y tener en cuenta que Junín ha sido muy beneficiado por los recursos en estos cuatro años y muchas veces, más que muchos distritos de la Región y eso no se ha visto en mejora de calidad de vida de los juninenses”, indicó y pidió “que se contrate trabajo juninense y no del conurbano”.