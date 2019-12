Adaro: “Que se reactive la industria ferroviaria”

Sobre la iniciativa de hacer un polo textil en el predio ferroviario, el dirigente Sergio Adaro, un referente de ese sector en nuestra ciudad considera que “es importante que ese núcleo de tierras tan importantes para Junín sea utilizado”, y “si la intención es generar fuentes de trabajo, mejor aún”.

En su análisis, cree que habría que analizar el impacto que podría tener la apertura de industrias en el centro de la ciudad y, “en todo caso, deberán arbitrarse los controles necesarios”.

Lo cierto es que Adaro, que está terminando de cursar una licenciatura en prevención vial y transporte, observa que el ferrocarril debería tener otra consideración, probablemente no la que tenía algunos años atrás, pero sí un lugar más preponderante: “Desde los sentimientos es obvio que uno quisiera que se reactive, pero sabemos que la industria fue cambiando a lo largo de todos estos años y que va a ser muy difícil que vuelva a ser lo que alguna vez fue. No obstante, siempre queda la esperanza de que algún sector de todo ese espacio se dedique a la actividad para la que fue creada originalmente, que se reactive la reparación y la industria ferroviaria pesada que, sin duda alguna, va a seguir haciendo falta y es un motor dentro del desarrollo económico y productivo del país”.

Y para ello, Adaro señala que la Coottj es un actor central en este escenario. “Creo que la cooperativa debe tener la prioridad de uso de todo lo que necesite –opina el también referente del partido Fe– porque a lo largo de todos estos años ha sido quien ha custodiado esta enorme fracción de tierras en el centro de la ciudad. También fueron fieles custodios de un legado ferroviario de muchos años, y creo que hay que tenerlos muy en cuenta por lo que implican par la industria ferroviaria, no solo de Junín, sino también de la provincia y del país porque no hay talleres similares a los que tenemos acá”.