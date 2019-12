Dall’Occhio: “Creo que el espacio para la Cooperativa es suficiente“

La decisión de que el municipio pudiera disponer de 28 hectáreas del predio ferroviario continúa generando posiciones a favor y en contra, especialmente en el marco del reclamo que realiza la COOTTAJ, respecto de que afectaría su funcionamiento. Pero más allá de las cuestiones que deban resolverse en ese aspecto, la situación del predio ha sido tema de debate desde el desmantelamiento de los ferrocarriles.

Democracia consultó al anteúltimo jefe del taller, en el cargo del departamento de mecánica, Juan Dall’Occhio quien dio su opinión sobre la necesidad de buscarles un destino aprovechable. También destacó que es importante que el municipio pueda disponer de ellos, sin dejar de mencionar la erogación de gastos que ello puede implicar.

Destino adecuado

Consultado sobre la cesión de los terrenos, Dall’Occhio explicó: “Por lo que he leído, entiendo que está reservado un sector para la COOTTAJ. Me parece bien”.

“Cuando se hizo el taller no había industria, todo provenía de Inglaterra”, explicó y agregó: “O sea que había que plantar el árbol para sacar madera para los vagones. Hoy una industria moderna trabaja de otra manera”, indicó en relación a los trabajos que oportunamente se realizaban allí y lo que pudiera realizarse hoy, es decir por lo que significó y por el trabajo que abarcó su instalación durante décadas y en lo que devino.

Claro que ello no significa dar por muerto al ferrocarril sino todo lo contrario, pensar en un regreso con elementos y materiales modernos.

“Creo que el espacio reservado para la cooperativa es suficiente. Eso sí, hay un torno 1TCH, vertical, de ruedas muy moderno, con base de hormigón en otro sector. Creo que trasladarlo será complicado”, aseguró.

Aún así destacó que “cuánto antes se pudiera tener control de la superficie es mejor. Está bien que la ciudad deba disponer de ellos”.

Conforme con la parquización que se realizó y la utilización de los demás espacios del predio, Dall’Occhio advirtió sobre el costo de mantenimiento.

“Al municipio le genera un problema porque el mantenimiento es muy importante. Creo que hay que ser inteligentes para darles el destino adecuado y poner en condiciones requiere inversión”.