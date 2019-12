“La cultura es de todos y nos incluye”, manifestó el nuevo director del área

Uno de los cambios que produjo el intendente Pablo Petrecca para su segundo mandato fue la separación de las direcciones de Cultura y Turismo, para que cada una tenga su autonomía. En este sentido, Luis Bortolato recorrió los diferentes espacios culturales y presentó al personal que trabaja en dicha dirección al nuevo director, Javier Pironi. De esta forma, la gestión municipal en relación a lo cultural estará a cargo de un reconocido artista y el objetivo será continuar con la tarea que se viene desarrollando e incorporando nuevas propuestas para toda la ciudad y la Región.

Al respecto, el saliente director de Cultura, Luis Bortolato, expresó: "Estamos con Javier (Pironi) recorriendo los diferentes espacios culturales y presentando al personal que tendrá en su área. Ellos son los que le dan vida a todos estos lugares y por eso estamos haciendo la recorrida. Vamos a continuar trabajando en equipo, porque es el pedido del intendente Petrecca. La cultura es un área de gestión que sale de lo común en el sentido que permite generar propuestas innovadoras".

"Una de las razones de ser de la cultura es la creatividad y el estar abierto a lo que venga a la ciudad. Junín es un polo enorme y es un faro para toda la Región. Estamos muy bien posicionados, con todas las escuelas de arte a nivel provincial, hay propuestas privadas y tenemos espectáculos todo el año. La gestión del intendente Petrecca siempre puso como punta de lanza que la movida o la gestión cultural del gobierno se debe basar en los actores locales y en generar propuestas para los vecinos de la ciudad y los turistas que nos visitan. Y eso será un objetivo primario para siempre", sostuvo Bortolato.

“Cultura plural”

Por su parte, el flamante director de Cultura, Javier Pironi, dijo: "Estoy intentando absorber todo lo que Luis me va comentando, viendo mucha gente, observando los espacios y evaluando diferentes cuestiones. Vamos a trabajar mucho tiempo en conjunto con Luis porque es el que viene trabajando en el área y nos dará la posta en todo esto. Estoy muy contento y feliz de estar en esta gestión y en este grupo de trabajo. El objetivo es hacer una cultura lo más plural que podamos y trabajaremos en una diversidad cultural".

"Trabajé muchos años fuera del país y cuando me propusieron esta oportunidad, me enfoqué en la ciudad y veo un gran desarrollo cultural. Muchas cosas que se hicieron las vamos a continuar y otras las traeremos nuevas. Vamos a abrir el diálogo a todos y la intención es generar nuevos planes y proyectos. Me sorprendió el llamado del intendente Petrecca, pero a la vez fue muy interesante la propuesta".

"Cultura es diversidad, es amplitud y no se puede generar desde un color político. Entonces para mí es súper interesante poder estar dentro de este equipo de trabajo y con la libertad con la que cuento. La cultura es amplia, es de todos y nos incluye a todos", finalizó Pironi.