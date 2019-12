Audiencia con Meoni

En declaraciones a TeleJunín, Petrecca se refirió a la cesión de 28 hectáreas del predio ferroviario y buscó despejar dudas respecto de cómo afectará a la Cootajj.

“No generemos ruido”, pidió y aseguró que no hay parte de la cooperativa dentro de la cesión, por lo que buscó mantener “la tranquilidad de la cooperativa y de los vecinos. Esto no altera la actividad de los talleres”, dijo.

Asimismo aseguró que pidió una audiencia con Mario Meoni: “Queremos trabajar con el nuevo ministro de Transporte y ya le envié un whatsapp, lo felicité, me puse a disposición y le pedí una audiencia para trabajar con los temas pendientes”.