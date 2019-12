Petrecca destacó la “apertura, el consenso y el diálogo” para los nuevos desafíos

Luego de su asunción como intendente por el nuevo período 2019-2023 el lunes, Pablo Petrecca realizó ayer en el complejo General San Martín la presentación de su gabinete que cuenta con algunas modificaciones y que esta vez contará con diez secretarías, en lugar de once y con la separación de las áreas de turismo y cultura.

En su discurso previo a dar a conocer a los nuevos integrantes en las distintas secretarías, Petrecca destacó que las modificaciones en el gabinete corresponden a los nuevos desafíos que vienen, pero especialmente destacó “una apertura, consenso y mucho diálogo”.

“Entendemos que los cambios realizados responden a los desafíos que vendrán en la ciudad de Junín los próximos cuatro años, no solamente por los objetivos y proyectos planteados a nivel local, sino también por el cambio de gobierno a nivel provincial y nacional”, aseguró.

“Esta nueva conformación de gabinete tiene que ver con una apertura, con consensos y mucho diálogo para dar respuesta a las nuevas necesidades”, dijo y añadió que “todo este tiempo de gestión que llevamos nos ha servido para ver las cosas que teníamos que mejorar y lo que podíamos incluir para darle mayor potencia a la gestión”.



Nuevo gabinete

Secretaría de Gobierno: a cargo de la Dra. Agustina de Miguel. Abarcará a la Subsecretaría de Legal y Técnico, encabezada por Lisandro Benito y la Dirección de Relaciones con la Comunidad con Mariano Spadano.

También esta secretaría tendrá bajo su órbita a la Dirección de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) que continuará bajo la conducción del Dr. Fernando Scanavino; la Dirección de Juventud, que quedará a cargo de Franco Bellafronte y la Dirección de Educación, a cargo de Orlanda D’Andrea, quien fue consensuada con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).



Secretaría de Coordinación: a cargo de Martín Beligni, contará con las Subsecretarías de Recursos Humanos, en la que seguirá Lorena Linguido y una Subsecretaría de Gestión que comandará Walter Petrecca.

Además, la Dirección de Cultura pasará a depender de esta secretaría y estará a cargo de Javier Pironi.

También abarcará a la Dirección de Relaciones Internacionales donde seguirá Celeste Casella, la Dirección de Deportes con Claudio Yópolo a la cabeza y la Dirección de Comunicación, que quedará en manos de María José Fantoni.

Secretaría de Desarrollo Social: seguirá en el cargo la Lic. Marisa Ferrari y contará con la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos, que estará bajo la responsabilidad de Carolina Miguel y la Subsecretaría de Territorial con Yamila Alonso, -quien pidió licencia luego de asumir su mandato como concejal de Juntos por el Cambio-.

Esta área abarcará a la Dirección de Género que pasará a liderar Nora Meres; la Dirección de Adultos Mayores, con Adriana Summa y la Dirección de Personas con Discapacidad, en la que permanece la Dra. Karina Sánchez.

Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo: esta cartera continuará bajo la dirección de Eduardo Albarello y pasará a gestionar la Subsecretaría de Medio Ambiente, en la cual continúa Perla Casella a la cabeza.

Además, de esta secretaría dependerán la Subsecretaría de Producción con el Ing. Franco Castellazzi y la Dirección de Turismo con Luis Bortolato.

También esta área tendrá la responsabilidad de llevar adelante la Agencia de Desarrollo.

Secretaría de Obras Públicas: el Arq. Marcelo Balestrasse continuará en sus funciones a cargo de la misma y contará con tres Subsecretarías: Planificación, a cargo de la Arq. Laura Franco; Obras, Javier Silvestri y Obras Sanitarias donde continuará Guido Covini al mando.

Asimismo, la Dirección de Movilidad Urbana seguirá bajo la conducción de la Arq. Natalia Troncoso.

Secretaría de Espacios Públicos: seguirá a cargo de Germán Aguilar y con la Dirección General de Darío Beade.



Secretaría de Hacienda: esta área seguirá bajo la influencia del Cdor. Ariel Díaz y contará con el acompañamiento del Cdor. Mauro Jacobs y de Silvina Dambrosi como Jefa de Compras.

Secretaría de Salud: el Dr. Carlos Lombardi permanece en su cargo y, para destacar dentro del área, la Dirección General de Zoonosis y Bromatología que mantendrá la conducción del Dr. Julio Ferrero.

Secretaría de Seguridad: queda al frente de la misma el Dr. Andrés Rosa, quien contará con la Subsecretaría de Control Ciudadano con Mario Olmedo a la cabeza y con Luis Chami que se hará cargo de la Dirección de Seguridad.

Secretaría de Modernización: Juan Zaballa seguirá al mando de la misma.



Las voces de los nuevos funcionarios

Entre las nuevas caras que conforman el gabinete municipal se encuentran Andrés Rosa, a cargo de la Secretaría de Seguridad; Javier Pironi, al frente de la Dirección de Cultura; Walter Petrecca, a cargo de la Subsecretaría de Gestión; Orlanda D’Andrea, al frente de la Dirección de Educación y Lisandro Benito, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnico.

En diálogo con Democracia, destacaron las expectativas y el trabajo por hacer en cada área.



Seguridad y resguardo de la víctima

El nuevo secretario de Seguridad, Andrés Rosa aseguró: “Tengo la ventaja de encontrar una secretaría ordenada, que viene trabajando mucho. Hay que meterle todos los días a la gestión y eso es tomar decisiones todos los días”.

Destacó dos ejes de trabajo: “Por un lado el control y la conducción institucional de las fuerzas de seguridad y por otro lado como gobierno local, el resguardo de la víctima. Esos dos ejes son el norte de la secretaría”.

“Apunto a potenciar los valores de Junín”

Javier Pironi, nuevo director de Cultura aseguró que en su gestión buscará potenciar los valores de la ciudad y apostar a una cultura participativa. “Me gustaría y apunto a potenciar los valores que Junín tiene. A descubrir nuevos. Hacer una cultura participativa, que sea sobre la diversidad, donde todos podamos ser acompañados en los proyectos, expresarnos y generar un espacio de cultura. Que Junín vuelva a recuperar un espacio de cultura”, destacó.

“Vamos a intentar abrir Junín hacia afuera lo que más podamos y generar proyectos y programas en nuestro municipio, una de las cosas que más busco”.

Walter Petrecca, “dispuesto a colaborar”

El hermano del intendente, Walter Petrecca, quien formará parte del gabinete como subsecretario de Gestión sostuvo que está “dispuesto a colaborar, esta vez más cercano al gobierno de Junín. Si bien desde la Anses trabajamos en conjunto con las distintas áreas, con acción social y demás, ya como parte del equipo de Pablo va a tener una impronta distinta”.

Destacó: “Mi actividad es volver a mi rol de Project manager, de trabajo con los sistemas, con los proyectos y el seguimiento y gestión de los proyectos que es algo que me interesa mucho y tengo experiencia en mis 25 años de trabajo en distintas actividades. Tengo todas las ganas y la motivación para trabajar cerquita de Junín”.

Acompañamiento de la Unnoba

Orlanda D’Andrea, nueva directora de Educación destacó que “la dirección ha trabajado muy bien”.

Asimismo destacó “la novedad de que tenemos el acompañamiento de la Unnoba y creo que eso es una fortaleza impresionante”.

Además, indicó que aguardarán “las novedades que lleguen de provincia y nación”.

“Tomo esto con gran vocación de servicios”

Lisandro Benito, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnico aseguró: “Tomo esto con gran vocación de servicios. Vuelvo a la función pública después de ser concejal en 2001, en la gestión de Abel Miguel y si bien no he dejado de participar, me comprometo con la gestión de Pablo, con su propuesta de trabajar en este área, desde e l ejercicio profesional. Defender los derechos y los intereses del municipio”, destacó y remarcó la ciudad es pionera en la puesta en marcha del convenio colectivo de trabajo y el diálogo con los gremios.