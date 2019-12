Mario Meoni en la Coottaj: “Reafirmé el compromiso de trabajar junto a ellos”

El ministro de Transporte de la Nación entrante, Mario Meoni, mantuvo una reunión en la mañana de ayer con los integrantes de la Cooperativa De Trabajo Talleres Junín (Coottaj), a quienes les reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto.

"Hace algunos meses estuvimos reunidos y me había comprometido a trabajar junto a ellos. Hoy volví para reafirmar ese compromiso. Pero no solo para contarles que vamos a trabajar juntos para recuperar la Coottaj, sino para pedirles que me ayuden en esta gran responsabilidad que me toca asumir a partir de hoy", resaltó Meoni.

En diálogo con TeleJunín, el presidente de la Cooperativa, Pedro Rodríguez sostuvo: “Después del amargo fin de semana que pasamos por la noticia del traspaso de terrenos ferroviarios al Municipio, recibimos la visita inesperada de Mario que vino a agradecer y a reafirmar su compromiso con la Cooperativa como lo dijo durante toda la campaña”.

“Hablamos de todos los temas ferroviarios y de la gente que tenemos en la cooperativa que conoce mucho del ferrocarril. Él lo agradeció porque le hace falta gente técnica que lo instruya en muchas cosas. Le dije que esta es la última oportunidad que tenemos para solucionar nuestra situación en el taller”, afirmó.

“También habló de pasar la cooperativa en manos del Estado, algo que no entiende por qué no se hizo antes. Y además nos preguntó hasta cuándo teníamos trabajo, que ahora tenemos hasta fines de febrero. Y nos afirmó que nos quedemos tranquilos, que ya no nos va a faltar”, resaltó.



Disgusto por la cesión de terrenos

En relación a la cesión de 28 hectáreas del predio ferroviario al Municipio, Rodríguez manifestó “que involucran a nuestros galpones que la Cooperativa está usando actualmente y que el mismo intendente Petrecca sabía porque yo se los dije”.

“No fueron capaz de avisar o hacer una reunión previa para buscar una solución. Todo esto creo que está hecho a propósito para poner palos en las ruedas a la gestión del nuevo ministro de Transporte”, apuntó.

“Nosotros le hemos sacado todos los vehículos a Petrecca de las comisarías ocupando las calles; lo hicimos participar en la firma del convenio con los chinos y le dimos un camión que teníamos en el predio de la cooperativa. Temas que el Intendente se olvidó”, señaló

“Debería haber tenido la delicadeza de avisarnos y decirnos: ‘Esto va a pasar a nombre nuestro y quédense tranquilos que no le vamos a tocar nada’. Como todas las cosas que se hicieron, la falta de gestión fue tremenda”, confirmó.

“El galpón donde tenemos los tornos, las plegadoras, y guillotinas, está dentro de las 28 hectáreas que pasaron en manos del Municipio y Petrecca lo sabe porque se lo dije personalmente”, subrayó el cooperativista.