El nuevo ministro de Transporte se reunió con la Coottaj

El ministro de Transporte de la Nación entrante, Mario Meoni, mantuvo una reunión en la mañana con los integrantes de la Cooperativa Ferroviaria (Coottaj), con quienes reafirmó su compromiso de trabajo en conjunto.

"Esta mañana, pasé a saludar a los integrantes de la Cooperativa. Hace algunos meses estuvimos reunidos y me había comprometido a trabajar junto a ellos. Hoy volví para reafirmar ese compromiso", resaltó Meoni Twitter.

Y agregó: "Pero no sólo para contarles que vamos a trabajar juntos para recuperar la Coottaj, sino para pedirles que me ayuden en esta gran responsabilidad que me toca asumir a partir de mañana".