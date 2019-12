Cantares, en Teatro de la Ranchería

El sábado 21 de diciembre, a las 22 en Teatro de la Ranchería, se presentará Cantares, en la voz de Juan Carlos Ghione, fallecido en junio de 2016.

Participarán el Ballet de Adultos y de Jóvenes de Tierra Madre, junto con Oreste Lapadula, Mario Aragües, Gerardo Giménez, María Laura Luchetti con Eduardo Díaz, La Rodada Trío y Laura Acebal

Es a beneficio de la Fundación Milagros.

Entradas anticipadas en Master Audio (Pellegrini 69).

Programación

Cantares - Audiovisual - 4´45

Oreste Lapadula, Mario Aragües, Gerardo Giménez. Triunfo del canto - Sueño verde - El caballo del cartonero - En una tarde de octubre (Gallardo - Alvear).

OFF “Como yo lo siento”.

Laura Luchetti y Eduardo Díaz - Zambita de andar volviendo.

Quemando tus cartas - Abuela tejedora – Huella de trébol. 2´32 (Tierra Madre Adultos)

Laura Acebal en vivo “Escuela Nro. 9”

Engañera. Tierra Madre Jóvenes.

La compañera - Sacate de la cara. Tierra Madre Adultos.

Luna cautiva, Tierra Madre Jóvenes

OFF “Matecito soñador”

A Villa Guillermina. Mercedes Miranda y Natalia Scarpecci.

Tu vuelta.- María Virginia Alvear y Natanael Ponce.

OFF “Alborada”

La Rodada Trío: Zamba por vos – Recordándote - El último sapucai - Los hermanos.

Off Laura Acebal “Copla”

Ha visto usted mi cuyana, Tierra Madre Jóvenes.

Quemando olvidos. La alabanza. Tierra Madre Adultos.

Martín Fierro (Versos entrada ) Malambo sureño 1´45.Matías Gallardo .

OFF “Hermanos guitarreros”.

Huella de trébol , La andariega, Amor en las trincheras. Tierra Madre Jóvenes.