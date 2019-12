Hicieron un mapa háptico del centro para personas con discapacidad visual

Presentaron un mapa háptico para personas con discapacidad visual. El mismo fue confeccionado por Guillermo Marcucci, magíster en diseño orientado a la gestión de la innovación y profesor de la Escuela de Arte Xul Solar. Ofrece información, sobre calles, comercios y puntos de interés para personas con discapacidad visual.

El autor de esta importante herramienta para las personas con discapacidad visual, contó que "este mapa es el resultado de una tesis trabajada hace algunos años, en la cual me especialicé en lo que son los trabajos de inclusión, especialmente en discapacidad visual. El diseño de este mapa tiene como objetivo facilitarle la vida al usuario en el día a día".

La forma en la que está elaborado este mapa, según Marcucci, "trasciende a que pueda ser utilizado solamente por personas con discapacidad visual, porque cuenta con un diseño inclusivo que sirve a personas que no ven como para las que ven, cuenta con sistema braile pero también puede ser consultado por quienes no leen con este sistema, ya que cuenta con tipografía convencional. Además, cuenta con un código QR, el cual se puede scanear y tenerlo, mediante un archivo en voz, en el teléfono que sirve de guía".

También indicó que "este mapa háptico cuenta con toda la información sobre una zona del área céntrica, que abarca el sector limitado por calle Belgrano, Roque Sáenz Peña, Benito de Miguel -Arias y Avenida San Martín, allí se encuentra información de comercios y puntos de interés".

Utilidad

Sobre este tema, la directora para Personas con Discapacidad del Municipio, Karina Sánchez, señaló que "este es un mapa muy importante para las personas con discapacidad visual, el cual fue trabajado en conjunto con Guillermo Marcucci. El mismo, permite tener una idea de lo que es, en este caso, una parte del centro de la ciudad de Junín, sus principales arterias, sus principales comercios y puntos de interés".

La doctora Sánchez aseguró que cualquier persona con discapacidad visual de Junín o de afuera, que llegue y no conozca la ciudad, tocando este plano podrá hacerse una idea muy acabada de lo que es el centro y ubicarse afín de desplazarse con autonomía, por el centro de la ciudad.

El plano

Según lo expuesto, el mapa está disponible en Mitre 16, Centro de informes turístico.

Luis Bortolato, director de Turismo y Cultura del Gobierno de Junín, precisó que dicho centro está ubicado en un punto central de la ciudad, frente a la plaza principal y por donde se ingresa a la ciudad.

Está abierto los 7 días de la semana, tanto a la mañana como a la tarde y los días de semana, en horario corrido.

El funcionario dijo que "el hecho de que tengamos un plano háptico permite a las personas con discapacidad visual ubicarse y manejarse por sí solas, algo fundamental y sobre lo que pretendemos seguir trabajando para que todas las personas puedan disfrutar de Junín. Este mapa se suma a la silla náutica que tenemos en el balneario municipal y que operan los guardavidas".