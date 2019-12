A la ruta, en regla: realizar la VTV y el grabado de autopartes cuesta 3 mil pesos

Con la proximidad del verano, la planificación de las vacaciones no solo implica gastos de viaje o estadía sino también la obligación de tener el vehículo en condiciones, para no lamentar, no solo desperfectos o riesgos en la ruta, sino multas por no cumplir con los requisitos.

Circular con DNI, licencia de conducir, cédula verde o cédula azul, VTV al día, oblea de grabado de autopartes y comprobante de pago de patente y de seguro vigente son algunas de las más importantes, a las que se le suman las medidas de seguridad (uso de cinturón, contar con matafuego, etc).

Con una tarifa básica de $1108,78 para la VTV y un estimado de $1800 para el grabado de autopartes, las revisiones suman tres mil pesos.

VTV y grabado de autopartes

Para la verificación técnica, en primera instancia, se debe presentar la cédula verde, el título de propiedad (solo si es la primera revisión), CUIT (si correspondiere) y documento de identidad del conductor.

Para las subsiguientes, se requerirá la cédula verde, el certificado de verificación técnica, CUIT (si correspondiere) y DNI del conductor.

En el caso de que corresponda la exención por discapacidad, se deberá presentar el certificado correspondiente.

Para los vehículos de hasta 2500 Kg, el costo de la VTV es de $1108,78. Aquellos vehículos de más de 2500 kg, deben abonar una tarifa de $1995,81.

Cabe destacar que la multa por circular sin VTV ronda los 9 mil pesos.

Un relevamiento realizado por una empresa especializada arrojó datos relevantes sobre la escasa tasa de vehículos que cumplen con el grabado de autopartes, pese a que se trata de un trámite obligatorio. Se trata especialmente de las distintas localidades del Gran Buenos Aires y del interior de la Provincia.

El grabado es una diligencia sencilla que se realiza por única vez, en no más de 20 minutos y cuyo valor ronda actualmente los 1800 pesos, lo que actualmente representa casi 36 litros de nafta súper.

Según lo establecido por la ley 14497, para estar en regla se deben rotular con la patente correspondiente al menos seis piezas desmontables.

Esta ley provincial, que apunta principalmente a combatir el robo de vehículos y su posterior desguace para la venta de autopartes en el mercado ilegal, entró en vigencia en el año 2013.

Los titulares que aún no cuentan con el grabado en sus rodados, se encuentran en infracción.

Es por ello que además de la VTV (verificación técnica vehicular, ley número 11430), para evitar multas y evitar el secuestro del vehículo, es indispensable contar con el grabado de autopartes, según ley provincial 14497, y grabado de cristales, por disposición número 607/98 del DNRPA.

>Requisitos a presentar en ruta

Requisitos y cuidados a la hora de circular

Controlar los niveles de aceite, agua, líquido de frenos, estado de escobillas y limpiaparabrisas; comprobar que funcionen las luces; contar con matafuegos, balizas triangulares, criquet, llave cruz y chaleco reflectivo, además de chequear la presión de inflado de los neumáticos.

Cabe recordar que quienes viajen en el vehículo deberán hacerlo con el cinturón de seguridad colocado.

Los niños deben viajar en el asiento trasero, con butacas homologadas de acuerdo con su peso, edad y altura.

Quienes viajan con niños pequeños deberán contar con un sistema de seguridad infantil fiable.

La FIA recomienda utilizar un SRI homologado, de acuerdo con el peso y la edad del menor; chequear que tenga protección lateral; comprobar que la marca y el modelo hayan pasado las pruebas de LatinNCap, que evalúa las sillas en colisiones laterales y frontales, así como en distintas situaciones de riesgo.

Asimismo, se destaca que no se debe superar la cantidad máxima de ocupantes que permite cada vehículo y respetar las velocidades.