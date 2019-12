La Liga Agrícola Ganadera cumplió 115 años de actividad ininterrumpida

El 4 de diciembre de 1904 fue fundada la Liga Agrícola Ganadera Cooperativa Limitada, en Junín , siendo de las primeras de las cooperativas agrícolas "puras" o autónomas, llamadas así por no tener vinculación con otras instituciones.

El contador Horacio Noya, gerente de la Liga Agrícola Ganadera, en diálogo con TeleJunín destacó la trayectoria de 115 años de la mencionada institución, teniendo en cuenta los vaivenes políticos, económicos y sociales que atraviesa nuestro país.

“Lo importante no es solo cumplir años sino estar funcionando bien, estar vigente y con proyectos”, manifestó Noya.

Según lo expuesto, la Liga es la segunda cooperativa más antigua en el país. “La función es proveer todos los insumos a los productores, desde la siembra hasta la cosecha, y en la cosecha, tratamos de comercializar la producción de los asociados de la mejor manera posible”, apuntó

Detalló que en materia de insumos, venden para siembra de cebada trigo, maíz y soja, generalmente, además de semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustible-lubricantes. “Son todos los elementos que necesita el productor, además del asesoramiento técnico y el asesoramiento comercial, desde no solamente lo que es esta Liga sino la Asociación de Cooperativas argentinas, en conjunto se brinda un buen servicio a los asociados”, apuntó.

En cuanto a la cantidad de socios, en la Liga están operando 550 productores, según dijo el contador Noya.

Cambios

“Desde el inicio de la cooperativa hasta hoy ha cambiado el mapa rural de la Argentina y en el mundo. La tendencia, la concentración, es un fenómeno que no solamente ocurre en nuestro país sino en todos lados”, manifestó el entrevistado.

Señaló que si se hacía un recorrido por los campos, se verían muchas taperas y lugares donde no había gente viviendo. “Han dejado de pertenecer al grupo de miles de pequeños y medianos productores y eso afecta a las cooperativas donde generalmente la base de sustentación son ellos. Pero bueno, la Argentina es un país agrícola, la tierra se sigue trabajando”, reflexionó Noya.

Respecto a los proyectos, el contador dijo que estaban enfocados a ser lo más competitivo posible.” Todos aquellos que tenemos instalaciones desde hace tiempo y demás, el objetivo es actualizarla desde el punto de vista de tecnología, para ser lo más eficiente en términos de costos, de velocidad, de funcionamiento de las plantas”, manifestó.

Al Parque Industrial

El contador Noya dijo que la Liga Agrícola Ganadera tenía todas las actividades descritas anteriormente funcionando en distintos lugares de la ciudad.

“Desde hace un tiempo, el consejo de administración ha tomado la decisión de comprar un lote en el Parque Industrial para realizar actividades que hoy funcionan en distintos lugares, que hace muchos años funcionaban bien pero hoy es cada vez más complejo por el crecimiento propio que ha tenido la ciudad”, manifestó, para luego señalar que se estaba inaugurando el primer Depósito de Agroquímicos y Semillas. “Es el primer paso de varias construcciones que vamos a realizar. Ese es el objetivo más importante que tenemos a corto y mediano plazo”, dijo.