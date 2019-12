Screpis, sorprendido por los “reclamos” de Petrecca

El vicepresidente del Partido Justicialista de Junín, Matías Screpis, se mostró sorprendido por las declaraciones periodísticas del intendente Pablo Petrecca, por considerar que antes de que se confirme el nombramiento de Mario Meoni como ministro de Transporte de la Nación, realizó reclamos que nunca le hizo a la gestión de Cambiemos, de la que formó parte.

“Nos llama la atención que el Intendente reclamé por la autopista de la Ruta 7, el predio ferroviario, la cooperativa de trabajo, a la que olvidó durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, y por obras como la terminal de ómnibus, a un gobierno que todavía no asumió”, dijo el vicepresidente del PJ.

Screpis resaltó que nunca se lo escuchó al intendente Petrecca “reclamarle al Ministro Dietrich o al presidente Macri, por la finalización de la autopista, que tendría que haber estado concluida este año, y muy lejos está de ello”. Y en ese sentido agrego que “lo mismo que la construcción de la terminal, que él mismo paralizó, o la gestión para que llegue trabajo a la COOTTAJ, que quedó al borde del cierre, por la falta de interés de la administración de Cambiemos”.

El dirigente dijo que “conociendo al futuro ministro y al Presidente, y su capacidad de consenso y diálogo, no me cabe duda que trabajarán para que estás obras y muchas más lleguen a la ciudad de a todo el pais”.

En relación al nombramiento de Meoni, Screpis sostuvo: “Nos pone muy felices la designación de Mario al frente del Ministerio, sabemos de su enorme capacidad de trabajo y su compromiso constante con la función pública. Estamos convencidos de que hará un gran trabajo, desde el PJ le deseamos el mayor de los éxitos”.