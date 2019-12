Los fomentistas locales tuvieron en su día, un homenaje en la Plazoleta

En un ambiente emotivo y de mucho respeto por los fallecidos, como cada 5 de diciembre se llevó a cabo un merecido homenaje a los fomentistas de la ciudad, quienes diariamente trabajan desde el anonimato para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de los barrios de Junín.

El acto se realizó en la Plazoleta de los Fomentistas y contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, legisladores, representantes de sociedades de fomento de distintas zonas de la ciudad y vecinos de la comunidad en general.

Cabe recordar que desde 1985 y por la ordenanza municipal 2244, cada 5 de diciembre se conmemora el “Día el Fomentista” del partido de Junín. Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, manifestó que “a pesar de que soy verborrágico, hoy estoy muy emocionado y no me salen las palabras porque recuerdo a aquellos fomentistas que ya no están con nosotros; los tengo a todos en mi mente y pienso los momentos lindos que pasamos juntos. Ser fomentista es brindar el corazón y todos los de Junín, sin excepción, lo han hecho sin dudarlo”.

“Le agradezco al Sr. Intendente por compartir este acto junto a nosotros y por acompañarnos en todo momento. Hemos tenido nuestras diferencias y discusiones, pero siempre pensando en el bien de los vecinos que es lo más importante”, afirmó, y añadió, “tuvimos una reunión en el despacho privado de la Municipalidad y, evidentemente, nos demostró que él quiere trabajar junto a los fomentistas”.

Petrecca destacó: “Hace cuatro años que venimos trabajando junto a la Federación de Sociedades de Fomento y cada uno de ellos constituye un actor fundamental para nuestra gestión. Cuando uno se encuentra con personas pasionales que aman lo que hacen, es interesante tener discusiones porque cuando nos peleamos lo hacemos por el interés común que es el de mejorar la calidad de vida de los juninenses”, añadió el jefe comunal.