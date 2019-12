"Estamos esperando que el diálogo se haga efectivo”, punzó el Frente de Todos

Los concejales del Frente de Todos manifestaron su vocación de ayudar a la gestión del intendente Pablo Petrecca, pero esperan que finalmente el diálogo se haga efectivo.

En este sentido, la concejal Victoria Muffarotto afirmó: "Estamos frente a un nuevo escenario, que amerita que todos los espacios políticos hagamos esfuerzos para potenciar el diálogo y el consenso en pos del crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Junín".

Sobre las expectativas del Frente de Todos respecto a las autoridades del Concejo, Muffarotto dijo: "Creemos que tanto la presidencia del Concejo Deliberante, como las comisiones de Legislación, Presupuesto y Obras Públicas, que son comisiones en las que permanentemente se discuten expedientes del Ejecutivo, es lógico que el oficialismo aspire a conducirlas y no nos oponemos a eso, por el contrario, estamos dispuestos a llegar a un consenso en ese sentido”.

En tanto, Lautaro Mazzutti afirmó: "En estos últimos días hemos escuchado muchas veces al intendente Petrecca y a sus concejales manifestar que esperan que venga un tiempo de más diálogo. Nosotros esperamos que esas afirmaciones no solo sean una cuestión exclamativa, y pasen a formar parte de la agenda política, porque en estos últimos 4 años hemos sido testigos del método de imponer mayorías para evitar las discusiones".

Por su parte, el concejal Maximiliano Berestein manifestó: "El Concejo ha quedado conformado por 10 concejales oficialistas y 10 de la oposición, lo que configura un escenario de paridad total. Nuestra expectativa no es más que la natural, poder conducir la mitad de las comisiones de trabajo y acceder a la primera vicepresidencia del Concejo, que históricamente ha sido para la primera oposición".

"Faltan muy pocas horas para definir la conformación de las autoridades del Concejo y hemos tenido algunas conversaciones, pero esperemos que el diálogo que todos estamos esperando se haga efectivo con criterio democrático y equilibrio político", cerró Berestein.