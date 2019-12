Giapor: “En el último tiempo hubo un acercamiento de todos los fomentistas”

El año 2018 fue difícil para la Federación de Sociedades de Fomento. Las elecciones para dirimir quién iba a estar al mando de la entidad enfrentaron a dos listas desde las que se lanzaron críticas durísimas de un lado a otro, lo que significó un gran desgaste para todos. Eso generó un clima de grieta que estuvo cerca de provocar una división en la institución.

Finalmente, el 8 de septiembre del año pasado Osvaldo Giapor fue reelecto al frente de la Federación. Pero eso no cerró la grieta. Las diferencias continuaron.

Quince meses después de aquel momento, las aguas parecen estar más calmas y los sectores en pugna acercan posiciones. Así lo destaca Giapor a Democracia, convocado para analizar cómo ve la situación, en el Día del Fomentista.

“La Federación funciona bien, con algunos inconvenientes que tenemos con determinados fomentistas, pero muy pocos”, explica el histórico dirigente, para luego agregar: “Estamos organizando los actos para el 5 de diciembre y tuvimos más contactos con los que podríamos llamar disidentes, aunque no me gusta decirles así, sino que son los que tienen otra manera de ver las cosas. En el último tiempo hubo un acercamiento entre todos los fomentistas, porque los que no estaban de acuerdo con nosotros no quieren estar en otro lado, y eso está muy bien. Podemos tener diferencias, pero debemos estar juntos”.

Después de varios meses complejos, entonces, hay síntomas de acercamiento que permiten pensar en un proceso de mayor unidad. “Creemos que el acercamiento está dado –insiste Giapor–, ahora depende de todos mantener este contacto para estar juntos. Creo que debemos valorar lo que tenemos y no denigrar al de enfrente, tenemos que defender a la Federación entre todos, que es lo que nos une”.

Tanto es así, que la cena para festejar el Día del Fomentista se hará en la sede de la sociedad de fomento del barrio San Cayetano, cuyo vicepresidente, Juan Carlos Screpi, fue el que compitió con Giapor en las elecciones de 2018.

Historia

La historia del fomentismo en nuestra ciudad es centenaria. Las agrupaciones vecinales empezaron a funcionar antes de 1920 en los pueblos: eran apéndices de la municipalidad que las utilizaban para que informaran de las novedades de cada una de las localidades y, además, para que cobraran lo impuestos, de los que les quedaba un porcentaje. Eso derivó en las sociedades de fomento de Junín, que luego conformaron una entidad que las agrupó.

“No sabemos cuándo nació eso, yo tengo un recorte de diario del año 1948 en el que está el presidente de la federación, que era el señor Panizza, por lo que tiene que haber surgido antes de ese año”, señala Giapor.

La institución tuvo varias idas y vueltas, cierres y reaperturas. En uno de esos períodos de interrupción en el que durante un tiempo no había quien se hiciera cargo, un grupo de fomentistas retomó la conducción. Era un día 5 de diciembre y, por esa razón, se celebra el Día del Fomentista: fue luego de que los dispusiera la ordenanza 2240, aprobada en 1985 por el Concejo Deliberante.



Su función

A la hora de explicar la tarea que realizan, Giapor indica que “cada una de las sociedades de fomento de Junín tiene que bregar por su barrio, para conseguir todo lo que se puede y tener una mejor calidad de vida”, mientras que la Federación “debe tratar de ayudarlos y trabajar para la ciudad”. Y ejemplifica: “Unas deben pedir el cordón cuneta y nosotros que arreglen la ruta, ellos deben reclamar por el alumbrado público y nosotros por la planta depuradora, ellos deben ir por lo de su barrio y nosotros por lo de Junín”.

Más allá de que cada barrio tiene su particularidad, hay temas comunes que se repiten en la mayoría de las sociedades de fomento. “Los sectores alejados tienen verdaderos problemas de alumbrado, de calles intransitables, es cierto que se está trabajando, pero hay lugares que deben ser atendidos”. Para el presidente de la Federación, hay barrios, como Martín Miguel de Güemes o Ricardo Rojas, “que están muy oscuros”, y también “se debe prestar atención a algunos sectores, como Almirante Brown, San Martín y otros”.

Con todo, destaca que a partir de su gestión se logró que el intendente, Pablo Petrecca, reciba a los fomentistas en reuniones que incluían representantes de tres o cuatro barrios juntos. Lo que faltaría, según su visión, es un nuevo encuentro para analizar las respuestas a los pedidos. “El intendente me pidió un poco de paciencia, así que estamos insistiendo, y en algún momento se va a dar, no hay alternativa”, puntualiza Giapor.

Otro punto sobre el que están trabajando es el de la regularización de sociedades de fomento en barrios donde no tienen o están cerradas: “Cuando había desaparecido la de Ricardo Rojas nosotros hicimos todo lo posible para ponerla de nuevo en funcionamiento y lo hicimos. También en Los Almendros, donde está prácticamente conformada la comisión, resta recuperar el salón, en donde hoy funciona un merendero y, seguramente, podrán convivir ambos proyectos. Queremos ver si podemos recuperar la de Nuestra Señora de Fátima. Donde perdimos las esperanzas es en los barrios Nueve de Julio y en Nuestra Señora de Luján. No obstante, vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

Objetivos

En este nuevo Día del Fomentista, desde la Federación destacan que su labor “es muy importante y lleva mucho tiempo. Y sobre ello, Giapor ejemplifica: “Hemos acompañado al señor Intendente en todas las obras que ha promovido, le pedimos algunos cambios en su manera de trabajar, estuvimos con autoridades de la Provincia, es decir que venimos cumpliendo un rol clave en la ciudad, pero no nos conformamos porque creemos que podemos hacer mucho más todavía”.

Y entre los objetivos que se plantean de cara al futuro, señala: “Queremos que la Federación ocupe el lugar que creemos que debe tener. Junín no es solamente Comercio e Industria, Sociedad Rural u otras entidades, que tienen mucho valor, como también lo tienen las sociedades de fomento. Por eso queremos ponerla en el lugar que le corresponde, que nos tengan en cuenta en todo, sabemos bien que hay que buscar la forma de que se construya con un criterio equilibrado y organizado, pero también queremos opinar porque sabemos qué quiere el vecino y somos sus representantes directos”.