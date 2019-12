Viva la Vida: Informar, educar, orientar y concientizar sobre enfermedades infecto contagiosas

Hace 15 años se creó en Junín una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo se trazó en torno a la necesidad de interactuar con la comunidad para el abordaje, la información y la concientización de enfermedades infectocontagiosas.

Cecilia Serrano, miembro de la asociación, dialogó con TeleJunín sobre el trabajo que realizan y especialmente, en el marco del Día Mundial del Sida que se conmemora cada 1 de diciembre, sobre la campaña de VIH que se lanzó a través de tests gratuitos en laboratorios de la ciudad. Asimismo destacó la falta de comunicación y campañas sobre la enfermedad desde el Estado.

“Viva la Vida nació ante la necesidad de un interlocutor entre la comunidad y el tratamiento de distintas enfermedades, como las infecciosas”, explicó Serrano y a su vez destacó la creación de campañas abogando por la detección temprana del VIH y el trabajo de los médicos, “que ayudan mucho”.

Silencio y poca comunicación

La comunicación a través de los medios respecto del Sida dejó de ser una constante y eso sin dudas resulta peligroso, tanto porque hay muchos enfermos que desconocen que lo son e incluso no acceden al test y menos al tratamiento, que es gratuito por ley.

“Hoy en día, una persona infectada puede vivir tranquilamente como cualquiera. Hay muchísimas posibilidades, así que lamentamos que este último tiempo haya habido un silencio tan grande a nivel gubernamental, que no se haya hecho nada”, reclamó.

“Tenemos una Región Sanitaria en la ciudad de Junín que está devastada, no tenemos comunicación, alguien con quien podamos conversar sobre esto. El mismo 1 de diciembre ni en los medios nacionales hubo demasiada comunicación. No ha habido apertura desde el Ministerio, desde el área de salud”.

Desde el lugar de la asociación, Serrano destacó el apoyo de los profesionales: “Yo les agradezco a todos los médicos que se preocupan y destaco al doctor Retes, quien fue un puntal fantástico en las charlas que fuimos a dar durante los 15 años de vida de la asociación. Pero hoy estamos preocupados porque nadie sale a dar información y sabemos que debe ser cuidadosa aquella que se da”.

Tratamiento gratuito

Aunque se desconocen las cifras locales, Serrano aseguró que desde la asociación, “nos preocupa el contagio que hay de gente de 45 años para arriba y de jóvenes de 25 años para arriba”.

A su vez indicó que “esta preocupación debería estar en cada casa. Debería ser un tema de todos los días”.

Por ley, el tratamiento de pacientes con VIH es totalmente gratuito y según Serrano está garantizado.

“Se garantiza y tienen la obligación de ser asistidos por algún abogado abocado a amparos, por ejemplo en el caso de faltantes de medicamentos que suele ocurrir”.

Laboratorios

Actualmente, en los laboratorios de nuestra ciudad se realizan test gratuitos de VIH hasta el 9 de diciembre, lo que según destacó Serrano: “Es un buen trabajo del Círculo de Bioquímicos”.

Los laboratorios donde se pueden realizar los tests son: Cumen (12 de Octubre 73): hoy, de 12 a 14; GRAM Lab (Borges 848): mañana, de 12 a 14 y José Pugliese (Av. San Martín 499): el lunes 9, de 10 a 12.

Para contactarse con la asociación Viva la Vida, pueden hacerlo llamando al 2364652358.