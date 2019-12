Los taxistas pidieron aumento de tarifas, pero sin tener en cuenta la suba de GNC

Taxistas Unidos Autoconvocados de Junín, solicitaron al Concejo Deliberante hace unos días, un incremento del 15 por ciento en las tarifas de taxis, pero creen que dado los últimos incrementos en el combustible, el pedido ya está desactualizado.

En diálogo con Democracia, Claudio Da Pieve, manifestó que ya estaba pedida la actualización tarifaria pero sin conocer todas las subas del precio del combustible y demás.

Recordó que el Municipio propone una tabla con ciertos parámetros, que se tienen en cuenta a la hora de pedir un incremento en las tarifas.

“La semana pasada se pidió, previendo lo que daba la tabla, que el municipio propuso como parámetro y ya sabiendo los incrementos, pero no lo que se venía con el GNC porque no estaba anunciado ni calculado”, explicó Da Pieve.

El sistema propuesto por el Municipio nos acredita para pedir el aumento, ya que hay un parámetro, un porcentaje, al que nosotros nos remitimos. Si ese porcentaje sube, se pide una nueva tarifa. Hoy lo pedido es insuficiente, pero bueno, hay que esperar qué se decide, apuntó Da Pieve.

Según lo explicado por el taxista, lo solicitado en materia de tarifas, es un 15 por ciento más, pero señaló que al día de hoy tendría que ser un 20 a 25 por ciento más.

“No queremos que el pasajero se vea afectado con tanto incremento de tarifas de taxis, debemos seguir brindando un servicio acorde y no excedernos en los valores.

Cabe mencionar que actualmente la tarifa de taxi vigente es 40 pesos la bajada de bandera y 4 pesos cada 100 metros la ficha.

“Uno pide en relación a lo que da la tabla parámetro, pero la tarifa la ponen ellos, los concejales”, agregó.

Muy mal



“No recordamos épocas anteriores tan complicadas como esta vez, porque uno no sabe a qué atenerse. La actividad nuestra es un desastre porque estamos manejando una tarifa regulada con insumos desregulados, entonces no se puede. Más de una vez trabajamos a pérdida”, manifestó el taxista.

Da Pieve señaló que junto con el combustible también contaban otros costos como el del Seguro, Patente, los gastos operativos del vehículo y de la parada, suba en los precios de los repuestos, de los arreglos en talleres mecánicos, etc. etc. “No hay una compensación, no hay parámetro, nada”, lamentó.

Taxistas

Taxistas Unidos Autoconvocados es un grupo de propietarios de taxis. De acuerdo a lo explicado por Claudio Da Pieve, en Junín hay 113 taxis, y más de la mitad de sus propietarios están en dicho grupo.