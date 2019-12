Desde el Municipio invitan a participar a los artistas de nuestra ciudad, mayores de 18 años, con sus obras plástico-visual al XXXV Salón de Artistas Juninenses “Horacio Alonso 2019”.

La inscripción está abierta hasta el 6 de diciembre para todos los artistas de Junín mayores de 18 años.

Se aceptan todas las disciplinas plástico visuales. Deberá ser obra inédita, que no haya sido expuesta con anterioridad. La obra debe ser original, no se admiten copias. Además, sólo se recibirá una obra por artista.

Las obras deberán estar listas para ser montandas, de lo contrario no participarán del salón.

Deberán tener escritos los datos de la obra: Nombre de artista y de obra, técnica, año de realización.

Los horarios de rececpión son de martes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20. Los sábados de 10 a 12:30 y de 18 a 20. Los domingos de 18 a 20.

La inauguración será el sábado 14 de diciembre, a las 20, en el MUMa, en Roque Sáenz Peña 141. El cierre de la muestra será el 1 de Marzo de 2020. La entrada será libre y gratuita.