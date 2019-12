Varios laboratorios bioquímicos harán testeos gratuitos para detectar el VIH

En el marco de la Campaña Nacional de Lucha contra el VIH y la detección temprana de la infección a causa de este virus, la Región Sanitaria III y los coordinadores del Programa de VIH en nuestra ciudad, invitaron a los laboratorios privados, por intermedio del Círculo de Bioquímicos de Junín, a participar "ad honorem" de una actividad que consiste en brindar un servicio a la comunidad, realizando testeos gratuitos para detección de VIH. La evaluación consistirá en una extracción de sangre (no hace falta ayuno) y en pocos minutos se emitirá el resultado.

En diálogo con Democracia, la bioquímica Flavia Milani, manifestó que aproximadamente un 30 por ciento de los infectados no están detectados, es decir no saben que lo están.

“La idea de la campaña es poder detectar el virus de VIH, ya que la detección y tratamiento precoz ayuda muchísimo a la calidad de vida que tenga la persona infectada. Lo importante es que el portador del virus tenga diagnóstico y tratamiento correspondiente, que sea tratada como cualquier otra enfermedad, siendo fundamental que no siga contagiando”, manifestó.

La especialista manifestó que Región Sanitaria III convocó a todos los laboratorios de la ciudad y varios de estos decidieron participar.

“En días y horarios de esta semana, cualquier persona, aunque no tenga obra social o prepaga, de forma gratuita se puede acercar a los laboratorios para que le realizarse el test para VIH”, dijo.

Aclararon que en esta oportunidad, no se necesitaba orden médica, tampoco importa si la persona tiene o no obra social, es decir, cero costo.

La bioquímica Milani dijo que la campaña por el Día de Lucha contra el Sida se hace todos los años, pero que esta es la primera vez que se hace incluyendo los laboratorios privados en la ciudad de Junín.

“El análisis es por sangre, es decir se saca sangre al paciente. La mayoría puede ser por punción de dedo, inclusive, y el resultado tarda 15 minutos, para que la gente se vaya con el resultado”, dijo la entrevistada.

“Por ley, pueden hacerse este test los mayores de 13 años y no es necesario que vayan acompañados de un adulto”, afirmó.