Homenajes y distinciones a ciudadanos juninenses en el Concejo Deliberante

Hoy, desde las 19,30 se realizará una sesión especial de homenaje en el Concejo Deliberante.

En el Salón Rojo se realizará como cada año la entrega de diplomas a jóvenes destacados en distintas actividades y reconocimientos a ciudadanos juninenses.

Jóvenes destacados de 2019

-Santiago Giagante, medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2019, en Deportes Electrónicos.

-Bruno Tridone, medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2019, en Atletismo.

-Lucía Ferreri, ganadora de los Cruces de Aguas Abiertas, Corto y Mediano. Representante Nacional en la Disciplina de natación.

-Francisco Guaragna, obtención de Plaza para Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Yachting. Destacado Deportista en Competencia Internacionales de la Especialidad.

-Uriel Muñoz, medalla de oro en Juegos Nacionales Evita 2019, en 2000 metros, en Atletismo y y en los Juegos Bonaerenses 2019.

-Sofia Bontempi, medalla de oro, por Equipo y Bronce en Individual en Ajedrez, en Juegos Nacionales Evita 2019.

-Equipo de Básquet Colegio Comercial, medalla de oro en los Juegos Bonaerenses 2019: Joaquín Balvidares, Juan Cruz Tomino, Augusto Frontini, Santiago Matteini, Juan Ignacio Previte, Silvano Merlo, Santiago Yebrín, Agustín Ghigo, Tomás Bainotto, Juan Di Cicco, Juan Ignacio Zatón, Santiago Schiavoni.

-Joaquin GarcÍa, medalla de oro en Natación en Juegos Bonaerenses 2019.

-Kevin Sosa, medalla de Bronce en Natación en Juegos Bonaerenses 2019.

-Lucas Figgini, por su destacada Labor como Músico, Cantante y Guitarrista.

-Nicolás Burgos, integrante de la Selección Argentina de Básquet U17.

-Morena Culaciati, integrante de la Selección Argentina de Fútbol Femenina Sub 17 y Sub 15. -Agustín Acuña, integrante de la Selección Argentina de Básquet.

-Lucila González, por su destacada trayectoria como Bailarina de Folcklore y Malambo.

-Integrantes de la Selección de Hockey de la Liga Centro, obtención del Campeonato Nacional de Ascenso “B”, Categoría Sub 18: Josefina Canone, María Eva Valentini, Isabella Rosa, Candelaria Zaballa, Catalina Insúa, Faustina Bazzani, Martina Rosa, Serena Bertone, Priscila Verón, Angelina Menite.

-Francisco Gabriel “La Cobra” Olguín, por la obtención de numerosos títulos pugilísticos en categorías de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur.

-Lautaro Abrego, clarinetista reconocido internacionalmente en el mundo de la Música Clásica.

-Ramiro Palmieri, por su participación en Parlamento Juvenil del Mercosur 2019 en Instancia Mercosuriana.

-Enzo Cuzola, por su participación en Parlamento Juvenil del Mercosur 2019 en Instancia Nacional.

-Pedro Lo Cane Bassi, por su participación en Olimpiadas Nacionales de Matemática 2019.

-Tomas Adaglio, medalla de Bronce en Olimpiadas Nacionales de Química 2019.

-Catalina Paget, medalla al Mejor Trabajo Zonal en Olimpíadas de Química 2019.

Distinción a ciudadanos

-Mérito al Ciudadano “Post Mortem” a la Labor Médica, Social y Humanitaria a Jesica Celeste Ferrari. En Mérito a su Investigaciones y Aportes a la Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Neuronales y como impulsora y partícipe de la Campaña Ha.Bra.So., de Detección de A.C.V. extendida a todo el país.

-Ciudadana Ilustre y Personalidad Destacada del Deporte a Manuela Morano. Por su destacado aporte al deporte nacional y en reconocimiento a su excelsa y prolífica trayectoria a nivel nacional e internacional en la natación.

-Personalidad Destacada del Deporte a Juan Suárez, en mérito a su trayectoria y actuaciones en el Atletismo.

-Mérito al Ciudadano, a Gabriela Fioritti, en mérito a su loable y altruista tarea social, asistencial y humanitaria

-Personalidad Destacada en Labor Social, Educativa y Cultural a María Laura Pasquinelli, en mérito a sus trabajos y proyectos que desnaturalizan y remueven patrones y estereotipos fundados en patrones de belleza y superioridad de sexo y/o género.

-Personalidad Destacada a la Labor en Derechos Humanos a Sebastián Darío Castelli, en mérito a su trabajo y ponencia “Impactos de la C.I.D.H. en el Marco de los Actos Conmemorativos del 60 Aniversario de este Organismos Internacional”.

-Personalidad Destacada en Investigación y Ciencias Médicas a Nelson Picard, en mérito a sus trabajos y aporte en el Desarrollo de Técnicas Modernas para el Tratamiento de Columna. Premio “Senior” de la Asociación Argentina de Neurocirugía.

-Personalidad Destacada en Investigación y Ciencias Médicas a Carlos Zanardi, en mérito a sus trabajos y aporte en el Desarrollo de Técnicas Modernas para el Tratamiento de Columna. Premio “Senior” de la Asociación Argentina de Neurocirugía.

-Personalidad Destacada en Producción de Contenidos Culturales a Christian Rémoli, en mérito a su destacada trayectoria como Periodista, Realizador, Guionista y Productor de Diversos Contenidos Culturales e Interés Social.

-Personalidad Destacada en Comunicación Social a María Rosa Ragogna, en mérito a su profusa trayectoria en la Locución, Prensa y Marketing en el Deporte.

-Ciudadana Ilustre “Post Mortem” a Reyna Diez (Carmen Josefina Suárez Wilson de Diez), escritora, protagonista de la Historia Cultural de Junín y Precursora en el empoderamiento del género, la lucha y defensa de los derechos humanos.

-Mérito al Ciudadano “Post Mortem” a la Labor Social, a Obdulio Osmar Dugo, en mérito a su extensa, prolífica y destacada trayectoria como fomentista en la ciudad de Junín.