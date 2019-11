Nueve de Julio recibe a Argentino en semis

Nueve de Julio y Argentino arrancan esta noche una de las llaves semifinales del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En el estadio Rodolfo Palomo, de barrio del Obelisco, se miden desde las 21.30 por el juego de ida. La localía le corresponde al “9”. El ganador de esta llave chocará contra quien triunfe de El Linqueño-San Martín.

Cruces U15

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 / 57 (2) vs El Linqueño 41 / 33(0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 / 65 (2) vs Ciclista 49 / 52 (0)

Semis

9 de Julio 115 (1) vs Cavul 65 (0)

Argentino 59 (1) vs San Martín 57 (0)



Cruces U17

Ciclista 85 (1) vs El Linqueño 44 (0)

Argentino 67 70 (1) vs Porteño 59 72 (1)

Cavul 82 90 (2) vs San Martín 68 80 (0)

9 de Julio 72 75 78 (2) vs Los Indios 41 79 68(1)

Semis

Ciclista/El Linqueño vs 9 de Julio

Argentino/Porteño vs Cavul

Cruces Mayores

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78 / 63 (0)

El Linqueño 71 / 73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99 59 63 (2) vs Los Indios 60 71 50 (1)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)

Semis

9 de Julio vs Argentino

El Linqueño vs San Martín

Cruces U19

Argentino (semifinalista, espera ganador de 9J-CCJ)

9 de Julio 59 vs Ciclista 55

El Linqueño 48 vs Sarmiento 45

Los Indios 76 vs Junín 55