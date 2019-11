Continuarán los controles por la pirotecnia sonora y piden compromiso a los vecinos

Desde hace alrededor de dos años se encuentra vigente la ordenanza 7246 que regula la comercialización y uso de pirotecnia en Junín, estableciendo los artificios que se pueden comercializar o no, con el foco puesto en la pirotecnia sonora, y que constituyó el mayor reclamo que le dio origen al proyecto, aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante. La ordenanza busca proteger a niños y adultos con Asperger, veteranos de Malvinas, personas de la tercera edad y a los animales, quienes se ven fuertemente afectados por el estruendo de cierto tipo de pirotecnia.

Democracia dialogó con Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio quien dio detalles de los controles que se llevarán a cabo de cara a las celebraciones de fin de año en las que su uso se intensifica y reiteró el pedido constante de compromiso de los vecinos para cumplir con la misma, en beneficio de quienes más la padecen.

Controles y concientización

Si bien se puede acceder a través de la página web del municipio para consultar los alcances de la ordenanza, la regulación recae sobre el tipo de pirotecnia sonora, de estruendo, conocida por la mayoría.

De Miguel destacó que “la ordenanza es regulatoria o de reglamentación, no prohibitiva” y que más allá de las inspecciones, se busca “concientizar y educar a la población”.

Específicamente sobre los controles que se realizarán, la funcionaria explicó que “se harán recorridos para reiterar a comercios y aquellos que tengan autorización y habilitación para comercializar pirotecnia que está esta ordenanza, que está vigente y que la recuerden. Se las dejamos y luego volvemos a pasar”.

Asimismio destacó que “la idea es seguir educando a la población general y también a los comerciantes. El objetivo es entender que hay una nueva manera de pensar respecto de esta temática , como muchas otras, y que para implementarla nosotros elegimos que sea educativo y desde la toma de conciencia”.

Aún así, claro está, “lógicamente la ordenanza establece que se deba labrar un acta en el caso de que las advertencias sean varias y no haya respuesta, ya que hay que hacer cumplir las normas locales”.



/LEÉ MÁS Concientizar a los usuarios



Denuncias

De Miguel aseguró que se suelen recibir denuncias en el 147. Especialmente en lugares más chicos o en barrios, “donde los vecinos denunciaban venta de pirotecnia en las fechas de navidad y año nuevo”.

La funcionaria indicó que generalmente “uno da por sentado que la comunidad toda está en conocimiento de las nuevas normas y no siempre es así. Por eso primero se realizan la concientización y educación y luego la etapa de control”.

No solo en el plazo de tiempo de vigencia de la ordenanza, sino también desde algún tiempo antes, con las fuertes campañas sobre la problemática de la pirotecnia en animales y niños con Asperger, especialmente en redes sociales, fue bastante notoria la merma de su uso, incluso acompañada con una baja del número de heridos en el Hospital.

“Se va notando con estadísticas y al mismo tiempo con los llamados al 147, cuando había mucha pirotecnia en festejos de fútbol o protestas, que se solía usar de tipo sonora, provocando reclamo de sectores. Eso ha ido mermando al igual que el uso en los cumpleaños de 15”, refirió y agregó, “a medida que pasa el tiempo, como toda norma, se va asentando y la gente se va acostumbrando”.

Compromiso

En un pedido constante sobre la toma de conciencia, De Miguel pidió: “Necesitamos el compromiso de toda la ciudad de Junín, de los vecinos, que entiendan que esto no se reduce a un grupo pequeño de personas sino que es un grupo más amplio del que parece”.

“No solo desde el proteccionismo en pos de los animales o en el caso de las personas, no se limita solo a chicos con autismo sino a tercera edad, veteranos de guerra, niños muy pequeños y se debe entender que genera algo que es nocivo y es de interés público”, señaló enfatizando que esa fue la razón por la que el proyecto, en su oportunidad, fue votado por unanimidad.

Recientemente, desde la dirección de Personas con Discapacidad, su titular Karina Sánchez indicó que "en Junín se trabajó mucho para que se tuviera en cuenta cómo sufren las personas con discapacidad, principalmente quienes padecen asperger o autismo, o bien los ex combatientes de Malvinas e inclusive los animales, cuando se utiliza pirotecnia ruidosa", razón por la que se sancionó la ordenanza, “que regula su uso, para que muchos pudieran disfrutar mejor de las fiestas. Esta iniciativa fue tomada con agrado por la mayoría de la sociedad, hoy, sería muy preocupante y triste que prevalezca el interés de un comercio por sobre el de las personas", agregó.

Sánchez pidió a los vecinos, “no comprar pirotecnia sonora, porque cuando estamos tirándola muchas personas sufren y que siempre el interés por la salud y la calidad de vida debe estar por encima de un interés económico".

Melina Brunt, una juninense que padece asperger y es mamá de un niño con autismo, explicó en primera persona lo que viven en estas fechas en que se incrementa el uso de pirotecnia: “Comienzo a ponerme nerviosa, me late más fuerte el corazón, me da miedo todo y no quiero estar afuera".

También recordó que "cuando era niña, para las fiestas siempre me metía dentro de mi casa porque no podía estar afuera. En ese entonces me tomaban como anti social y amarga. Recién ahora, cuando me diagnosticaron Asperger, comenzaron a tomar noción de lo que me pasaba".

Asimismo, destacó que "también ahora entiendo mucho más a mi nene, él tiene autismo y cuando vamos por la calle y escucha una moto ruidosa, inmediatamente se tapa los oídos. Imaginate cuando usan pirotecnia, que es mucho más ruidoso”.

Cuando en Junín se sancionó la ordenanza “me tranquilicé mucho, más por mi nene, que tiene 9 años y sufre mucho. El año pasado, con esta ordenanza pudimos pasar las fiestas más tranquilos, esperamos que siga así".

Melina pidió que "todos tomen conciencia de esto, porque conozco casos más graves que el de mi nene donde se sufre mucho, porque son nenes que se autolesionan cuando escuchan el ruido y eso puede pasar a mayores".