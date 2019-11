En un mes, la compraventa de inmuebles cayó alrededor del 40%

Los coletazos de la situación económica continúan afectando a los distintos sectores y el mercado inmobiliario se mantiene retraído.

De acuerdo a las estadísticas del Colegio de Escribanos bonaerense, la compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires cayó en octubre un 8,9% en relación al mismo mes del año anterior.

Incluso, de septiembre a octubre las operaciones variaron entre un 30 y un 40%, según destacó a Democracia el presidente del Colegio de Martilleros del departamento judicial de Junín, Daniel Di Palma.

Fuerte caída

“El mercado se encuentra realmente con una baja importante respecto del año pasado. Con un 15% menos en el interanual”, indicó Di Palma.

Aún así, la situación no sorprende ya que es parte de la actualidad económica del país y en especial de la inminente asunción del nuevo gobierno en pocos días.

“Es también una situación normal dado el cambio de gobierno y un mercado expectante ante el rumbo económico que pueda tomar el país y las medidas que se anuncien. Es normal que se encuentre paralizado”, estimó.

Si bien destacó que hay consultas, las operaciones se encuentran en stand by.

En la provincia hay una reducción similar, del 15% en comparación interanual.

“Respecto de septiembre, la caída en octubre fue del 30 o 40%”, aseguró.

Y destacó que hasta que no haya un lineamiento del rumbo de la economía y control de la inflación para poder crecer, el panorama seguirá igual.

Escrituras en cifras

Según informó el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, el total de escrituras en octubre fue de 7.979, mientras que en ese mismo mes del año pasado se habían registrado 8.758.

En los montos totales se evidenció un incremento del 26,5% con respecto al mismo mes de 2018 ($22.828.807.812 en 2019 y $18.044.877.053 en 2018), con un alza interanual del 38,9% en el valor del acto de compraventa promedio ($2.861.111 en octubre de 2019 y $2.060.387 en octubre del año anterior).

En lo que respecta a la comparación con el mes de septiembre de este año, se registró un incremento del 10,5 % en la cantidad de escrituras y un 23,4% en el monto de las operaciones.

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en octubre se registraron 497, lo que representa un incremento del 24,6 % con respecto al mes de septiembre pasado, en el que se habían registrado 399.

Los montos disminuyeron un 3,3 % en igual período ($ 3.430.122.338 en octubre y $ 3.548.097.836 en septiembre).

Respecto al mismo mes del año 2018, la disminución en la cantidad de hipotecas fue del 40,9% (497 en octubre 2019 y 841 en octubre 2018) mientras que en los montos el incremento fue del 1,2 % ($3.430.122.338 en octubre de 2019 y $3.389.540.804 en octubre de 2018).

Alquileres

Un informe privado aseguró que el 37,6% de los inquilinos decidió mudarse a una vivienda más económica en el último año por no poder afrontar los gastos.

Según datos difundidos por el portal Zonaprop, un 41,4% del total encuestado tuvo que afrontar subas de un 40% en el último año, al tiempo que un 35,5% pagó incrementos de 20%.

Según Di Palma, dichos datos no se reflejan en nuestra ciudad ya que según el titular del Colegio, “se negocian los contratos que se vencen con acuerdos razonables, teniendo en cuenta el aumento salarial. Ni al propietario le sirve la casa desocupada ni el locatario quiere entrar en los gastos que implica una mudanza”.

En definitiva, indicó, “se busca sostener la locación, al inquilino. Especialmente preservar al buen inquilino”.

Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre Ley de Alquileres, el cual apunta a equilibrar las relaciones contractuales entre ocho millones de inquilinos y los propietarios.

Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos, a tres años, el texto dispone una actualización anual del precio de todos los contratos, sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).