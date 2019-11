Llaman a los vecinos a evitar la utilización de pirotecnia ruidosa

El Municipio llamó a los vecinos a evitar la utilización de pirotecnia ruidosa. Al respecto, la doctora Karina Sánchez, directora del área de Personas con Discapacidad, indicó: "Desde hace muchos años, muchos sectores viene trabajando para la regulación del uso de la pirotecnia. En Junín se trabajó mucho para que se tuviera en cuenta cómo sufren las personas con discapacidad, principalmente quienes padecen asperger o autismo, o bien los ex combatientes de Malvinas e inclusive los animales, cuando se utiliza pirotecnia ruidosa".

"Teniendo en cuenta esto, fue que se sancionó la ordenanza en nuestra ciudad que regula su uso, para que muchos pudieran disfrutar mejor de las fiestas. Esta iniciativa fue tomada con agrado por parte de la mayoría de la sociedad, hoy, sería muy preocupante y triste que prevalezca el interés de un comercio por sobre el de las personas", agregó.

Por último, la funcionaria, solicitó "a los vecinos, no comprar pirotecnia sonora, porque cuando estamos tirándola muchas personas sufren y que siempre el interés por la salud y la calidad de vida debe estar por encima de un interés económico".

Por su parte, Melina, contó que cuando llega la época donde aumenta el uso de la pirotecnia "comienzo a ponerme nerviosa, me late más fuerte el corazón, me da miedo todo y no quiero estar afuera". También recordó que "cuando era niña, para las fiestas siempre me metía dentro de mi casa porque no podía estar afuera. En ese entonces me tomaban como anti social y amarga. Recién ahora, cuando me diagnosticaron Asperger, comenzaron a tomar noción de lo que me pasaba".

"También ahora entiendo mucho más a mi nene, él tiene autismo y cuando vamos por la calle y escucha una moto ruidosa inmediatamente se tapa los oídos, imagináte cuando usan pirotecnia, que es mucho más ruidoso. Cuando en Junín se sancionó la ordenanza que regulaba el uso de la pirotecnia, me tranquilicé mucho, más por mi nene, que tiene 9 años y sufre mucho. El año pasado, con esta ordenanza pudimos pasar las fiestas más tranquilos, esperamos que siga así", relató Melina.

Concientización

Melina pidió que "todos tomen conciencia de esto, porque conozco casos más graves que el de mi nene donde se sufre mucho, porque son nenes que se autolesionan cuando escuchan el ruido y eso puede pasar a mayores".